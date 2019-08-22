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Президент Эстонии покусилась на российскую электроэнергию
22 августа 2019, 00:39 • 102 • Политика
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд покусилась на российскую электроэнергию, потребовав обложить её налогами.
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд потребовала обложить налогом электроэнергию, которая из России поступает в страны Балтийского региона. Об этом пишет "Парламентская газета".
Инициатива озвучена в рамках диалога с главой Литвы Гитанасом Науседой. По мнению Кальюлайд, решение о введении налога за российское электричество должны принять страны Евросоюза совместно.
Ранее президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила о том, что Запад совершил ошибку, решив избрать политику бойкота в отношении России. Она отметила, что бойкот является лишь удобным оправданием нежелания западных стран искать компромиссы.
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