Президент Эстонии покусилась на российскую электроэнергию

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд потребовала обложить налогом электроэнергию, которая из России поступает в страны Балтийского региона. Об этом пишет "Парламентская газета".

Инициатива озвучена в рамках диалога с главой Литвы Гитанасом Науседой. По мнению Кальюлайд, решение о введении налога за российское электричество должны принять страны Евросоюза совместно.

Ранее президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила о том, что Запад совершил ошибку, решив избрать политику бойкота в отношении России. Она отметила, что бойкот является лишь удобным оправданием нежелания западных стран искать компромиссы.