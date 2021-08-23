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Президент Эстонии поделилась грустной историей о "крымском мальчике". Бородай разоблачил фактом

23 августа 2021, 16:25  •  135 • Политика
Президент Эстонии, выступая на "Крымской платформе" в Киеве, рассказала душещипательную историю о маленьком ребёнке на минном поле, которого она якобы увидела в Крыму. Александр Бородай указал на обстоятельства, которые заставляют усомниться в словах эстонского лидера.
Глава Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай назвал "фантазиями" рассказ президента Эстонии Керсти Кальюлайд о том, как она получила "негативное переживание" в Крыму. Та, напомним, рассказала на форуме "Крымская платформа" о своём посещении контрольно-пропускного пункта "Чонгар", где будто бы было множество людей, которые пытались попасть к своим родным в "оккупированный" Крым.
При этом их путь был окружён минами. По её словам, в какой-то момент трёхлетний ребёнок стал убегать от родителей и побежал по заминированному полю.
"Может, она действительно видела заминированный участок, или ей казалось, что это заминированный участок", - поделился сомнениями Бородай. "Но она же находилась с украинской стороны. Соответственно, участков с нашей стороны она видеть не могла. Они просто недоступны", - объяснил он в беседе с Царьградом.
Дело в том, что между КПП всегда существует определённая нейтральная полоса, она обычно шириной где-то с километр. Соответственно, нашего участка КПП и нашей территории она просто видеть не могла. Соответственно, если она видела участок, который кажется заминированным, то это мог быть только участок со стороны нашего противника, то есть с украинской стороны. Я сильно сомневаюсь, что они что-то там минировали, тем более противопехотными минами, но теоретически всё возможно,
- подчеркнул наш собеседник.
Впрочем, подобные фантазии вполне объяснимы, если вспомнить, для чего проводится форум "Крымская платформа": он, уверен Бородай, создан только для нагнетания истерии вокруг проблемы разваливающейся Украины.
Серьёзные люди туда, насколько мне известно, никакие серьёзные политики не приехали. Поэтому там идут выступления лидеров третьеразрядных условных стран. С нагнетанием истерики. Не более того,
- добавил глава Союза добровольцев Донбасса. Он уточнил, что выслужиться перед Западом всегда пытаются те, "кто на этом Западе значат очень мало".

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