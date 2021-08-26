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Президент Эстонии неожиданно подставила Украину – Пушков

26 августа 2021, 09:30  •  100 • Политика
Керсти Кальюлайд. Фото: Lev Radin/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Кальюлайд своими высказываниями подложила Киеву свинью
Сенатор Алексей Пушков в своем телеграм-канале оценил слова главы Эстонии Керсти Кальюлайд относительно вступления Незалежной в НАТО и Евросоюз.
Политик во всеуслышание объявила о неготовности Киева к этому шагу. Более того, подходящий момент наступит, вероятно, лет через двадцать. На этом Кальюлайд не остановилась. Госпожа президент рекомендовала гражданам своей страны отказаться от инвестиций в экономику Незалежной, ибо это рискованно на фоне коррупции, процветающей там, передает сайт канала "360". Высока вероятность вовсе лишиться денег.
Глава Эстонии обозначила и условия для вступления Украины в НАТО. Для начала Киев должен вернуть "оккупированные" территории. Речь идет о Донбассе и Крыме. Об этом она заявила накануне, 25 августа, в беседе с изданием "Европейская правда".
Комментируя слова Кальюлайд, Пушков отметил, что она "подложила свинью" украинцам. Своими высказываниями эстонский лидер "не оставила камня на камне от официального киевского лозунга "Украина цэ Еуропа", отмечает "Свободная пресса".
Ранее в СМИ появилась информация, что в кресло генсека НАТО, вероятно, посадят женщину. Среди названных источниками кандидатур оказалась и глава Эстонии. Подробности – в нашем материале.

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