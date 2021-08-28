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Президент Эстонии нашла новый метод "сдерживания России" с помощью Евросоюза

28 августа 2021, 14:40  •  58 • Политика
Керсти Кальюлайд. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Лидер Республики предложила ЕС использовать средства из "Фонда сплочения"
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд обратилась к Европейскому союзу с предложением создать в Республике систему ПВО средней дальности. Она считает, что таким образом получится сдерживать агрессию со стороны РФ.
От ЕС Кальюлайд просит финансирования. Глава государства напомнила, что Евросоюз имеет возможность использовать средства из "Фонда сплочения".
По словам эстонского лидера, оборонное сотрудничество Европейского союза поможет противостоять России, передает EER.
Кальюлайд возмущает тот факт, что страны Балтии, в число которых входит Эстония, уже пятый год тратят на оборону более двух процентов валового внутреннего продукта (ВВП), однако на их территории так и не появилась система ПВО средней дальности.
Президент отметила – если Европейский Союз хочет внести свой вклад во что-то, то он может поспособствовать созданию механизма, нацеленного на перераспределение расходов.
Ранее Кальюлайд заявила, что Украине еще рано вступать в НАТО и Евросоюз. По мнению политика, Незалежная будет готова к этому шагу только через 20 лет.
Заявление президента Эстонии прокомментировала вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина. Она пришла к выводу, что ЕС сам не готов к расширению сообщества. 

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