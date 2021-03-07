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Президент Эстонии: «Наша армия готова воевать, несмотря на коронавирус»

07 марта 2021, 04:40  •  45 • В мире
«Единственное, что не пострадало от пандемии – это готовность стран Балтии защищать свою независимость»
Во время своего официального визита в Латвию президент Эстонии Керсти Кальюлайд дала интервью новостному порталу латвийского общественного телевидения и радио Lsm.lv.
Рассказывая о проблемах, которые принесла Эстонии пандемия коронавируса, Кальюлайд подчеркнула: единственное, что не пострадало от пандемии, – это «готовность стран Балтии защищать свою независимость». Эстония и в настоящее время переживает всплеск случаев коронавируса, однако, по словам президента, «армия будет воевать, даже если у солдат будет жар». Не пострадало и военное сотрудничество ни между странами Балтии, ни с НАТО.
«В контексте EFP (программа усиленного передового присутствия НАТО в Эстонии) я только вчера разговаривала с командующим Сил обороны Эстонии генералом Херемом, и он рассказал, что массы солдат перемещаются между Эстонией и Латвией для совместных учений, им не мешает пандемия. Конечно, военные используют все доступные меры безопасности, но при этом они постоянно помнят о главной задаче, которая стоит перед ними, – о сдерживании, о том, что нужно быть готовыми отразить нападение в любую минуту, в этом не может помешать коронавирус»,
– рассказала Керсти Кальюлайд.
Президент отметила, что она ещё не прошла вакцинацию, она ждёт, когда дойдёт очередь до госслужащих. Однако в скором времени ей предстоит поездка в Брюссель на встречу представителей стран-членов Североатлантического альянса, все участники которой будут вакцинированы – это одно из условий встречи. В связи с чем ей придётся получить прививку от коронавируса вне очереди – по весьма уважительной причине.
Силы обороны Эстонии действительно не прекращают запланированных военных учений, несмотря на тяжёлую эпидемиологическую ситуацию в стране. Так, этой весной военные готовы провести крупные международные учения Kevadtorm («Весенний шторм»), в которых примут участие более десяти тысяч военнослужащих как Эстонии, так и стран-союзников и стран-партнёров. Всего в учениях будут задействованы военные 14 стран. Впервые основная часть военных учений будет проходить в Центральной и Северной Эстонии, и на островах. Начнутся военные учения 21 апреля и продлятся более месяца, сообщает эстонское интернет-издание Postimees. Если в прошлом году подобные учения пришлось сокращать в связи с пандемией, то в этом году учения пройдут по полной программе.
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

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