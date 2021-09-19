Президент Эквадора: "Второй Евросоюз" усилит влияние Латинской Америки

Создание "второго Евросоюза" усилит влияние Латинской Америки на мировой арене, считает президент Эквадора Гильермо Лассо.

Глава Эквадора Гильермо Лассо призвал страны Латинской Америки задуматься об интеграции по принципу Евросоюза. Инициатива была озвучена в рамках церемонии открытия саммита Сообщества стран Латинской Америки и Карибского бассейна (CELAC).

Лассо считает, что каждая латиноамериканская страна должна относиться к проблемам соседей как к своим собственным. При этом акцент необходимо сделать на выстраивании экономических отношениях в регионах, а не плодить политические разногласия.

Создание аналога ЕС также позволит нарастить политическое влияние на мировой арене.

"Голос нашего экономического роста будет звучать красноречивей и убедительней, чем любое совместное заявление", - добавил президент.

Ранее депутат Государственной Думы Сергей Железняк заявил, что призывы к созданию независимой армии ЕС делают систему внутри НАТО неустойчивой. Американцев никогда не волновали вопросы защиты и поддержки стран Европы, ибо они действовали всегда в угоду исключительно своим интересам. Европейцы это осознали и сделали определённые выводы.

"Европе давно пора самостоятельно позаботиться о своей безопасности и пересмотреть стратегию внешней политики", - цитирует РИА ФАН слова политика.