Президент Египта приказал разгрузить судно, заблокировавшее Суэцкий канал

Руководитель администрации Суэцкого канала сообщил, что президент Египта распорядился начать подготовку к разгрузке севшего на мель контейнеровоза Ever Given.

Об этом собщил новостной канал "Аль-Арабия".

Ранее сегодня стало известно, что в Суэцком канале будет предпринята ещё одна попытка снять с мели намертво застрявший там контейнеровоз Ever Given - для этого к месту происшествия направлены ещё два буксира. В данный момент, судя по данным сервиса Marine Traffic, буксирные судна Alp Guard и Carlo Magno уже находятся недалеко от города Суэц.

Подобная попытка уже была предпринята в субботу, но успехом не увенчалась, - корабль пытались стащить с мели десять буксиров. Как пояснил глава администрации Суэцкого канала Усама Рабеа, причиной проблем являются размеры контейнеровоза и его большая нагруженность. В субботу число судов, скопившихся в пробке и ждущих прохода через канал, достигло 321.