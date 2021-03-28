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Президент Египта приказал разгрузить судно, заблокировавшее Суэцкий канал

28 марта 2021, 14:00  •  53 • В мире
Руководитель администрации Суэцкого канала сообщил, что президент Египта распорядился начать подготовку к разгрузке севшего на мель контейнеровоза Ever Given.
Об этом собщил новостной канал "Аль-Арабия".
Ранее сегодня стало известно, что в Суэцком канале будет предпринята ещё одна попытка снять с мели намертво застрявший там контейнеровоз Ever Given - для этого к месту происшествия направлены ещё два буксира. В данный момент, судя по данным сервиса Marine Traffic, буксирные судна Alp Guard и Carlo Magno уже находятся недалеко от города Суэц.
Подобная попытка уже была предпринята в субботу, но успехом не увенчалась, - корабль пытались стащить с мели десять буксиров. Как пояснил глава администрации Суэцкого канала Усама Рабеа, причиной проблем являются размеры контейнеровоза и его большая нагруженность. В субботу число судов, скопившихся в пробке и ждущих прохода через канал, достигло 321.

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