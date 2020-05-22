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Президент Дуда и тень Пилсудского

22 мая 2020, 00:55  •  46 • Война
О новой Стратегии национальной безопасности Польши
12 мая президент Польши Анджей Дуда подписал новую Стратегию национальной безопасности, после чего совершил символический жест – возложил цветы к памятнику Юзефу Пилсудскому, ненавистнику России и Советского Союза. Этим он продемонстрировал преемственность политики Польши современной и Польши между двумя мировыми войнами.
Анджей Дуда у памятника Юзефу Пилсудскому. Фото: prezydent.pl
Предыдущий директивный документ под таким же названием был принят в Польше в 2014 году. Различия между двумя стратегиями заметны, и главные изменения касаются отношений с Россией. Если в прежней Стратегии национальной безопасности по поводу России говорилось, что её политика негативно сказывается на безопасности региона, и подчёркивалась важность «разрешения трудных вопросов с учетом стандартов международного права», то теперь Варшава заявляет: «Наиболее серьезной угрозой является неоимперская политика властей Российской Федерации, реализуемая с использованием военной силы». Подтверждением тезиса о «неоимперской политике» служат ссылки на миротворческую операцию в Южной Осетии в 2008 году («агрессия в отношении Грузии»), на воссоединение Крыма с Россией («незаконная аннексия») и на поддержку республик Донбасса. Наличие «русской угрозы» подтверждается в этом документе и указанием на модернизацию Вооружённых сил РФ.
Не забыта и «гибридная война»: с её помощью, утверждают составители Стратегии, Россия планирует подорвать существующий миропорядок, чтобы вернуть себе статус сверхдержавы и старые сферы влияния.
Подобные обвинения раздаются из Польши постоянно. Иногда доходит до того, что начинаешь думать о социально-психологической патологии. Так, накануне подписания Стратегии национальной безопасности в польских СМИ были распространены сообщения о том, что российские спецслужбы якобы пытались… сорвать выпускные экзамены в польских лицеях и техникумах, рассылая по электронной почте фальшивые письма о минировании учебных заведений. Это ещё одна характеристика общественного климата в Польше.
И поскольку главная угроза (Россия) названа, нужно обороняться. Обороняться с опорой на союзников по НАТО. Главный элемент этого союзничества – американские военные базы в Польше. Варшава берёт перед Вашингтоном обязательство к 2024 году довести военные расходы до 2,5% ВВП. Для сравнения: Германия планирует увеличить военные расходы лишь к 2031 году, подняв их не выше уровня в 2% ВВП.
Милитаризация будет проводиться за счёт польских налогоплательщиков. Деньги пойдут на закупку новых видов вооружений (включая американские истребители F-35), развитие военно-морского флота и создание войск территориальной обороны, которые видятся польскому руководству костяком «партизанской армии» в тылу врага, а в мирное время обучают население обращению с оружием.
Войска территориальной обороны Польши
Много внимания в Стратегии уделено энергетике. Ей посвящён специальный раздел, в котором говорится, что Центральная Европа и Балканы зависят от российского газа и нефти, а газопровод «Северный поток - 2» усилит зависимость ещё больше. В связи с этим планируются диверсификация источников поставок нефтегазового сырья, увеличение пропускной способности СПГ-терминала в Свиноуйсьце с 5 до 7,5 миллиарда кубометров газа в год, строительство в Гданьском заливе второго терминала и прокладка газопровода Baltic Pipe.
Отдельно рассмотрена в стратегии политика Польши в отношении стран-участниц «Восточного партнёрства» – Украины, Белоруссии, Молдавии, Армении, Грузии и Азербайджана (при этом у Украины, Грузии и Молдовы имеются с Евросоюзом соглашения об ассоциации). Проект Евросоюза «Восточное партнёрство» был придуман в 2009 году поляками (при участии шведов) с целью втянуть шесть бывших советских республик в орбиту западного влияния. Наиболее выгодными «приобретениями» виделись Украина и Белоруссия. Привлечь их хотели обещанием вступления в будущем в Евросоюз, но Брюссель идею отклонил, и программа стала выдыхаться. Сейчас со старых замыслов стряхивают пыль; на 18 июня был запланирован совместный саммит стран-членов Европейского союза и «Восточного партнёрства», сейчас его перенесли на вторую половину года.
Несколько раз возникает в новой польской Стратегии упоминание о «Троеморье» (Балтика – Адриатика – Чёрное море) – ещё одной американо-польской западне для постсоветских республик. Идею «Троеморья» Анджей Дуда также заимствовал у Пилсудского, грезившего овладением территории Междуморья – балтийско-черноморской перемычкой.
Общую направленность новой Стратегии ёмко охарактеризовал один из главных польских ястребов Ежи Мацеревич, бывший министр обороны, а ныне депутат сейма: «В документе дается чёткий диагноз – Россия агрессивная сущность, угрожающая нашей безопасности».
Практически одновременно с принятием Стратегии стало известно о возобновлении натовских учений Defender Europe 2020, в которых отрабатывается переброска американских войск в Польшу и Прибалтику. Коронавирус таким мероприятиям не мешает. Манёвры стартовали в марте, потом их отложили, а в июне польские и американские войска снова отправятся на полигоны. В учениях примут участие 6000 солдат и офицеров, 100 танков и свыше 230 других боевых машин. Американские и польские военнослужащие будут отрабатывать форсирование водной преграды и высадку воздушного десанта.
Насколько всё это может быть опасным для поляков, видно из воинственных слов посла США в Польше. 15 мая посол Джорджет Мосбахер заявила: Польша в случае необходимости может разместить на своей территории американское ядерное оружие. Что может остаться от Польши в случае крупного вооружённого конфликта в Европе, госпожу Мосбахер не волнует.
Джорджет Мосбахер. Фото: inforama.lt
Сергей ПАВЛЕНКО

Фонд Стратегической Культуры

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