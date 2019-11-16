Президент Додон стал «господарем» Молдавии. Временно или навсегда?

Автор:

Латышев Сергей

Политические события в Молдавии, освободившейся пять месяцев назад от власти местного олигархата в результате поддержанного Москвой, Вашингтоном и Брюсселем объединения условно пророссийских и прозападных сил вокруг фигуры президента Игоря Додона, поражают и потрясают. Особенно в последние дни. Прежде всего – своей стремительностью и решительностью. Отсутствием страха за последствия у их главных участников – самого Додона и его социалистов. Они в интересах страны и её народа неожиданно стали всем. Но и могут в обозримом будущем потерять – если не всё, то многое.

Три дня, которые потрясли Молдову

Судите сами. 12 ноября социалисты (ПСРМ) при поддержке части оппозиции (Демпартии) вынесли с большим запасом голосов вотум недоверия созданному прозападным блоком ACUM («Сейчас») правительству Майи Санду. Оно продемонстрировало феноменальную недееспособность и уже стало вызывать гнев народа за неспособность решать практические вопросы. В его деятельности также наблюдался откровенно прозападный крен, нежелание проводить сбалансированную политику.

Непосредственным поводом для вынесения вотума недоверия стала наглая, провокационная попытка премьера Санду взять под контроль пост генпрокурора, играющего важнейшую роль в системе молдавской юстиции, и не только. В результате 13 ноября президент Додон оперативно выдвинул кандидатуру нового премьера – своего экономического советника Иона Кику. 14 ноября парламент, в котором социалисты и демократы, обслуживавшие ранее интересы свергнутого олигарха Влада Плахотнюка и имеющие вторую по численности фракцию (30 мандатов), проголосовали за новый «кабинет технократов», который глава государства сразу же привёл к присяге.

Президент Молдавии Игорь Додон вручил своё политическое будущее в руки собственных советников, сделав их новым правительством страны. Фото: Ahmad Halabisaz/Globallookpress

Вы знаете так же хорошо, как и я, в каких условиях принимаете власть – в условиях кризиса, после пяти месяцев импровизации и абсолютной неэффективности правительства,

– заявил президент.

Додон подчеркнул: «У вас есть мандат, который сводится лишь к одному: решение проблем, с которыми сталкиваются граждане. Пока вы будете демонстрировать эффективную работу, вы можете полностью рассчитывать на мою поддержку и, я уверен, на поддержку того значительного числа депутатов, которые проголосовали за вас».

Додон охарактеризовал Кику как «профессионала с богатым опытом в сфере экономики и социальной политики», который «не состоял ни в одной из партий» и «сможет достойно представлять нашу страну».

Вот они – три дня, которые потрясли Молдавию. После развала ситуативного антиолигархического союза ПСРМ с ACUM, вынесения вотума недоверия кабинету Санду многим казалось, что страна снова вступает в период политической неопределённости и нестабильности, что на неё – да ещё накануне зимы – надвигается политический, социальный и экономический хаос.

Правительство Додона

Но ничего этого пока нет. Вместо этого в стране впервые за 20 лет появилось правительство меньшинства, половина членов которого, включая премьера, – вчерашние советники Додона. Другая половина – его назначенцы. Извне правительство поддерживают демократы. В их партии идёт острая борьба между противниками и сторонниками Плахотнюка. Она ослаблена и не хочет досрочных выборов. Так как без финансовых ресурсов скрывающегося в США олигарха не сможет показать на них такие же хорошие результаты, как на предыдущих, и поэтому поддерживает социалистов.

Правильнее, однако, будет называть нынешнее правительство не правительством меньшинства, даже не «кабинетом технократов», а правительством Додона. Президент расставил своих советников на ключевые в кабинете посты – премьера (Ион Кику), министров иностранных дел и европейской интеграции (Аурел Чокой), обороны (Виктор Гайчук, ранее был председателем Совбеза), культуры, образования и исследований (Корнелиу Попович), здравоохранения, труда и социальной защиты (Виорика Думбрэвяну), сельского хозяйства, регионального развития и экологии (Ион Пержу). Министром юстиции стал советник спикера парламента и лидера ПСРМ Фадей Нагачевский. До Зинаиды Гречаный партию возглавлял Игорь Додон.

Стремительность событий, кстати, во многом объясняется тем, что неумное, предательское поведение прозападных партнёров социалистов во власти заставило, видимо, последних заранее подготовиться к ситуации, когда поддерживать эти отношения станет невозможным. Вряд ли без предварительного согласования с демократами парламенту удалось бы так быстро утвердить новое правительство, которое, судя по всему, просуществует минимум до президентских выборов 2020 года. Спикер парламента Зинаида Гречаный, однако, убеждена, что «новый кабинет технократов является одним из самых профессиональных в истории страны и будет управлять страной до новых парламентских выборов», которые пройдут в 2023 году. То есть год или даже четыре года. Таковы временные рамки этого смелого эксперимента.

Премьер-министр Молдавии Ион Кику – технократ-патриот.Фото: Mo Tongshe/MOLDPRES/Globallookpress

Как подтвердил ТАСС председатель постоянной комиссии по контролю за публичными финансами парламента Молдавии Владимир Головатюк, члены нового правительства – это «настоящие профессионалы», которых он знает много лет. По его словам, «мыслят они системно», умеют выделить «срочные и крайне срочные действия правительства по решению проблем, стоящих перед страной». У министров экономического блока «есть чёткое понимание, как обеспечить устойчивый рост экономики». Головатюк уверен, что «это правительство будет не только пожарной командой, но и созидателем будущей Молдавии, которая переживает системный кризис».

Что общего и отличного у Кику и Санду?

В своём первом выступлении перед депутатами Кику, биография и послужной список которого совершенно не предусматривают его «пророссийской» ориентации и сделали бы честь политику в любой прозападной партии (много и интенсивно стажировался в Бельгии, Нидерландах, Австрии, Словении, Польше и США, долгое время работал во Всемирном банке), обещал исправить ошибки предшественников. Он заверил, что его кабинет будет проводить сбалансированную внешнюю политику, развивать отношения с СНГ и ЕС, укреплять стратегическое партнёрство с Россией и США, дружественные отношения с соседними Румынией и Украиной, держать прописанный в Конституции нейтралитет. Премьер пообещал уделять особое внимание реформе системы юстиции, борьбе с коррупцией, решению социальных вопросов, обязался, в частности, обеспечить «достойную жизнь социально уязвимым слоям населения».

Сам Кику, отец троих детей, – опытный бюрократ, работавший и в правительстве, и в парламенте, экономист и финансист, связанный в прошлом также и с демократами, неконфликтный, умеющий организовать командную работу руководитель. Он настраивается минимум на год премьерства:

У незамужней и бездетной Санду, которую заменил в качестве премьера Кику, отчасти похожая биография – тоже училась на Западе, занимала немалый пост во Всемирном банке. Но у них есть одно очень важное отличие – та рабски подчинялась всему, чего хотел Запад, этот – нет. И Кику всегда помнил о простом народе, его интересах, до чего Санду, как показала её политика, дела нет. Новый премьер, в частности, резко выступал против МВФ и его «экспертов» за людоедские рекомендации в отношении Молдавии, которые послушная Санду реализовывала автоматически. Он жёстко критиковал ЕС за попустительство молдавской коррупции. В том числе за косвенную причастность его представителей к краже одного миллиарда долларов из банковской системы страны, покрывавших местных жуликов-«реформаторов».

Экс-премьер Майя Санду, похоже, даже рада, что лишилась к власти, так как видела, что теряет популярность. Фото: Wolfgang Kumm/Globallookpress

Неожиданный бенефициар

Таким образом, как видим, президент Додон совершил очень смелый и решительный шаг – стал хозяином, можно сказать, господарем Молдавии. Тактически это, безусловно, полная и решительная победа Додона. А стратегически? Да, она тоже возможна. Но тут всё теперь будет зависеть от успехов кабинета Кику. Если у того получится реализовать антикризисный план и демократы не откажут ему в поддержке. Ведь у ПСРМ только 36 мест в парламенте из 101.

Ну а если Кику провалится, бенефициаром окажется экс-премьер Майя Санду и её прозападная партия «Действие и солидарность». Не имея успехов в качестве премьера, продемонстрировав слабость, услужливость перед Западом и неспособность успешно заниматься практическими делами, она даже рада вернуться сейчас в привычную колею – к жёсткой оппозиции правительству, безответственной критике, так как работать языком она хорошо умеет.

Политик уже начала культивировать имидж жертвы Додона и демократов, некогда тесно связанных с Плахотнюком, хотя спокойно могла не допустить вотума недоверия, отказавшись от притязаний взять под контроль пост генпрокурора. Она рассчитывает сейчас даже укрепить свои позиции в «проевропейском» лагере, воспользовавшись провалом сопредседателя ACUM Андрея Нэстасе на недавних выборах мэра Кишинёва, стать безусловным фаворитом правого фланга, сохраняя образ «честного, принципиального и неподкупного политика». Да ещё «заботящегося» о благе народа. Перед самым уходом правительство Санду приняло за 45 минут 20 постановлений, которые предусматривают увеличение всевозможных пособий, социальных выплат, поддержку предпринимателей и другие популистские меры, предоставив их реализацию уже новой власти. Которую Санду и Ко будут критиковать, если та что-то не сделает. Деньгами эти проекты, естественно, не обеспечены.

Подводим итоги

Короче, президенту Додону, его социалистам и его правительству придётся держать теперь самый настоящий экзамен на профпригодность, причём в весьма неблагоприятных условиях. Если они его выдержат, то в результате может действительно появиться новая Молдавия и они на самом деле войдут в историю. А если не выдержат – отправятся на политическую свалку. Это как истребительная война, которую можно либо выиграть, либо проиграть, никакой ничьи тут будет.

В этой непростой ситуации Россия, конечно, должна симпатизировать Додону и его команде, так как это друзья. Но не стоит обманываться: всё, что они делают, они делают для Молдавии, а не для России, а интересы стран не всегда совпадают.