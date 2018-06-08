Президент даёт одному — министры отнимают у всех • 101 • Аналитика Иностранные аналитики выдали гору материалов о «Прямой линии» президента Путина. Русская внутренняя политика и жизнь в России занимают журналистов и экспертов из США, Европы, арабских монархий. Многим иностранцам Путин представляется не президентом, а царём, а его карманные губернаторы — местными феодалами. По мнению западных аналитиков, «Прямая линия» — очередная серия русского спектакля «Хороший царь против плохих бояр». На сей раз представление состоялось даже без зрителей в аудитории.







Оливер Кэрролл в британской газете «The Independent» назвал Путина на «Прямой линии» «воинственным», что для президента России «характерно». Как указывает британец, Путин предупредил «о перспективах третьей мировой войны», напомнив известное изречение Эйнштейна о палках и камнях в четвёртой мировой войне, зато «уклонился» от перспектив вывода российских войск из Сирии.





«Прямая линия» Путина, напоминает журналист, — это ежегодная традиция в русском политическом календаре. Это хорошо срежиссированный спектакль. В этом году дошло до того, что на спектакле не присутствовала даже студийная аудитория. Путин смотрел на губернаторов и министров, чьи лики отображались на стене из экранов.



Это «визуализация нового русского феодализма», ехидно замечает британский автор. «Правящий класс плохих бояр» покорно внемлет «хорошему царю», а за этим завораживающим зрелищем наблюдает «живая аудитория».



Во всех прочих отношениях «Прямая линия» Путина прошла точно так же, как аналогичные мероприятия в минувшие годы.



В традиционной «экономической преамбуле» г-н Путин перечислял «достижения страны». По его словам, Россия вступила в период устойчивого роста, имея отличные показатели инфляции и впечатляющий уровень прямых инвестиций.



Затем был озвучен ряд проблем и их путинское решение: высокие цены на бензин (нефтяным компаниям погрозят пальцем); семья не может получить земельный участок (губернатор разберётся); ветхая больница вот-вот рухнет (губернатор и министр должны намотать на ус); закрыли школу в селе (решение отменено); в ипотечной скидке отказано семье с четырьмя детьми (скидка обещана).



«Одна из особенностей шоу» сильно удивила мистера Кэрролла. Его поразили «текстовые сообщения, как предполагается, отправленные телезрителями и отображаемые внизу экранов». Кэрролл не уверен, что их фильтруют, но не исключает, что сообщения «используются для создания иллюзии множественности мнений». В любом случае это удивительно, считает журналист.



«Зачем деньги на танки, бомбы, самолёты, пулемёты, когда нет денег для людей?»



«Вы так долго во власти. Не думаете ли вы, что у нас монархия?»



«Почему бананы в два раза дешевле яблок, мы — банановая республика?»



По сведениям Би-би-си, несколько десятков людей, которым предоставили возможность задавать вопросы, «обучались» перед «Прямой линией» в подмосковной гостинице, продолжает Кэрролл.



«Разумеется, вопросы проходят фильтрацию, и президенту задают только те вопросы, на которые подготовлены ответы, — сказал корреспонденту бывший кремлёвский советник Андрей Колядин (Andrei Kolyadin). — Цель этого шоу — показать, что государство способно решать проблемы».







Об этом же пишут Кристин Эванс и Сьюзан Уэнгл в «Вашингтон пост».



Авторы полагают, что «Прямая линия» настроена на внушение следующего «образа» гражданам: россияне тянутся к своему президенту и даже «готовы поверить, что он и его администрация могут предлагать решения».



Студийный вариант общения с народом, возможно, предназначен и «для компенсации фактической отдалённости и недоступности Путина».



Как улучшить отношения с дикарями: западный подход



В шведской газете «Svenska Dagbladet» (перевод размещён на «ИноСМИ») вышла статья Марии Георгиевой. Автор иронизирует над Путиным, который, по-видимому, не в курсе блокировок некоторых социальных сетей в России.



Когда два блоггера спросили президента России, не заблокируют ли в стране «Инстаграм», Путин ответил, что их беспокойство он понимает, но в первую очередь его волнует безопасность страны. Президент подчеркнул, что перед терактом в Санкт-Петербурге в 2017 г. не было возможности отследить переписку террористов в «Телеграме». Затем Путин добавил, что никакие соцсети блокироваться не будут. «Возможно, он забыл, — замечает журналистка, — что с осени 2016 года уже заблокирована социальная сеть «ЛинкедИн» для поиска деловых контактов».



Что до «Телеграма», то тут русские спецслужбы в схватке проиграли. В результате лишь пострадал доступ ко множеству посторонних сайтов и сервисов.







Первая «линия» состоялась в 2001 году. Шестнадцать раз «он сделал это». Таким образом Владимир Путин проходит «тест на выносливость», отмечает Рори Челлендс на сайте «Аль-Джазиры».



Нынешняя «Прямая линия» заняла через четыре часа и двадцать минут. «Линия» служит одним из средств для создания «образа мачо Владимира Путина», убеждён автор. Какому другому мировому лидеру по плечу такой подвиг?



Большая часть содержания ответов Путина адресована внутренней аудитории, напоминает аналитик. Кризис с ценами на нефть. Западные санкции. Влияние того и другого на русскую экономику. Но… ура! Благодаря «хорошей работе неутомимого правительства впереди — солнечные времена». По крайней мере, именно такой посыл вывел из путинской «Линии» Челлендс.



Никакой надежды на реформаторские инициативы, конечно, нет. Четвёртый президентский срок Путина характеризуется «в основном косметическими изменениями». Ожидания реформаторской повестки дня, которые бродили в народе до мартовских выборов, оказались напрасными. Вдобавок продолжается и противостояние с Западом… Франция может выйти из «Большой семерки»



* * *



Пока шла «Линия», пока народ, избравший Путина, терял последнюю надежду на «инициативы» и «реформы» (а точнее, на государственную справедливость), в правительстве шли другие процессы. Видимо, те самые, которые за границей не без иронии называют «косметическими изменениями». И главным изменением является вовсе не вопрос с подорожавшим бензином.



14 июня правительство РФ утвердит концепцию пенсионной реформы. Той, что предусматривает повышение пенсионного возраста граждан. В качестве базового принят вариант с увеличением пенсионного возраста для мужчин до 65 лет, для женщин — до 63 лет. Правда, есть и оговорка: женщинам «разрыв» в старом и новом пенсионном возрастах могут смягчить — поднять планку только до шестидесяти лет.



Напомним, это только концепция, проект. Вместе с тем сообщается, что пенсионный возраст россиян может подпасть под «концепцию» уже со следующего года. Правительство спешит: в мае Дмитрий Медведев заявил, что правительство «в самой короткой перспективе» внесёт в Госдуму предложения по повышению пенсионного возраста. Медведев указал, что нынешние границы выхода на пенсию были установлены тогда, когда средняя продолжительность жизни в стране «была в районе 40 лет». С 1930-х годов условия, возможности и желание людей трудиться изменились, полагает новый старый премьер.



Что же происходит?



А вот что: пока президент адресно «выписывает» ипотечную скидку отдельно взятой семье, его правительство занимается проектами во всенародных масштабах. Президент даёт одному — министры отнимают у всех. Факт налицо: бояре — плохие! Оливер Кэрролл в британской газете «The Independent» назвал Путина на «Прямой линии» «воинственным», что для президента России «характерно». Как указывает британец, Путин предупредил «о перспективах третьей мировой войны», напомнив известное изречение Эйнштейна о палках и камнях в четвёртой мировой войне, зато «уклонился» от перспектив вывода российских войск из Сирии.«Прямая линия» Путина, напоминает журналист, — это ежегодная традиция в русском политическом календаре. Это хорошо срежиссированный спектакль. В этом году дошло до того, что на спектакле не присутствовала даже студийная аудитория. Путин смотрел на губернаторов и министров, чьи лики отображались на стене из экранов.Это «визуализация нового русского феодализма», ехидно замечает британский автор. «Правящий класс плохих бояр» покорно внемлет «хорошему царю», а за этим завораживающим зрелищем наблюдает «живая аудитория».Во всех прочих отношениях «Прямая линия» Путина прошла точно так же, как аналогичные мероприятия в минувшие годы.В традиционной «экономической преамбуле» г-н Путин перечислял «достижения страны». По его словам, Россия вступила в период устойчивого роста, имея отличные показатели инфляции и впечатляющий уровень прямых инвестиций.Затем был озвучен ряд проблем и их путинское решение: высокие цены на бензин (нефтяным компаниям погрозят пальцем); семья не может получить земельный участок (губернатор разберётся); ветхая больница вот-вот рухнет (губернатор и министр должны намотать на ус); закрыли школу в селе (решение отменено); в ипотечной скидке отказано семье с четырьмя детьми (скидка обещана).«Одна из особенностей шоу» сильно удивила мистера Кэрролла. Его поразили «текстовые сообщения, как предполагается, отправленные телезрителями и отображаемые внизу экранов». Кэрролл не уверен, что их фильтруют, но не исключает, что сообщения «используются для создания иллюзии множественности мнений». В любом случае это удивительно, считает журналист.По сведениям Би-би-си, несколько десятков людей, которым предоставили возможность задавать вопросы, «обучались» перед «Прямой линией» в подмосковной гостинице, продолжает Кэрролл.«Разумеется, вопросы проходят фильтрацию, и президенту задают только те вопросы, на которые подготовлены ответы, — сказал корреспонденту бывший кремлёвский советник Андрей Колядин (Andrei Kolyadin). — Цель этого шоу — показать, что государство способно решать проблемы».Об этом же пишут Кристин Эванс и Сьюзан Уэнгл в «Вашингтон пост».Авторы полагают, что «Прямая линия» настроена на внушение следующего «образа» гражданам: россияне тянутся к своему президенту и даже «готовы поверить, что он и его администрация могут предлагать решения».Студийный вариант общения с народом, возможно, предназначен и «для компенсации фактической отдалённости и недоступности Путина».В шведской газете «Svenska Dagbladet» (перевод размещён на «ИноСМИ») вышла статья Марии Георгиевой. Автор иронизирует над Путиным, который, по-видимому, не в курсе блокировок некоторых социальных сетей в России.Когда два блоггера спросили президента России, не заблокируют ли в стране «Инстаграм», Путин ответил, что их беспокойство он понимает, но в первую очередь его волнует безопасность страны. Президент подчеркнул, что перед терактом в Санкт-Петербурге в 2017 г. не было возможности отследить переписку террористов в «Телеграме». Затем Путин добавил, что никакие соцсети блокироваться не будут. «Возможно, он забыл, — замечает журналистка, — что с осени 2016 года уже заблокирована социальная сеть «ЛинкедИн» для поиска деловых контактов».Что до «Телеграма», то тут русские спецслужбы в схватке проиграли. В результате лишь пострадал доступ ко множеству посторонних сайтов и сервисов.Первая «линия» состоялась в 2001 году. Шестнадцать раз «он сделал это». Таким образом Владимир Путин проходит «тест на выносливость», отмечает Рори Челлендс на сайте «Аль-Джазиры».Нынешняя «Прямая линия» заняла через четыре часа и двадцать минут. «Линия» служит одним из средств для создания «образа мачо Владимира Путина», убеждён автор. Какому другому мировому лидеру по плечу такой подвиг?Большая часть содержания ответов Путина адресована внутренней аудитории, напоминает аналитик. Кризис с ценами на нефть. Западные санкции. Влияние того и другого на русскую экономику. Но… ура! Благодаря «хорошей работе неутомимого правительства впереди — солнечные времена». По крайней мере, именно такой посыл вывел из путинской «Линии» Челлендс.Никакой надежды на реформаторские инициативы, конечно, нет. Четвёртый президентский срок Путина характеризуется «в основном косметическими изменениями». Ожидания реформаторской повестки дня, которые бродили в народе до мартовских выборов, оказались напрасными. Вдобавок продолжается и противостояние с Западом…Пока шла «Линия», пока народ, избравший Путина, терял последнюю надежду на «инициативы» и «реформы» (а точнее, на государственную справедливость), в правительстве шли другие процессы. Видимо, те самые, которые за границей не без иронии называют «косметическими изменениями». И главным изменением является вовсе не вопрос с подорожавшим бензином.14 июня правительство РФ утвердит концепцию пенсионной реформы. Той, что предусматривает повышение пенсионного возраста граждан. В качестве базового принят вариант с увеличением пенсионного возраста для мужчин до 65 лет, для женщин — до 63 лет. Правда, есть и оговорка: женщинам «разрыв» в старом и новом пенсионном возрастах могут смягчить — поднять планку только до шестидесяти лет.Напомним, это только концепция, проект. Вместе с тем сообщается, что пенсионный возраст россиян может подпасть под «концепцию» уже со следующего года. Правительство спешит: в мае Дмитрий Медведев заявил, что правительство «в самой короткой перспективе» внесёт в Госдуму предложения по повышению пенсионного возраста. Медведев указал, что нынешние границы выхода на пенсию были установлены тогда, когда средняя продолжительность жизни в стране «была в районе 40 лет». С 1930-х годов условия, возможности и желание людей трудиться изменились, полагает новый старый премьер.Что же происходит?А вот что: пока президент адресно «выписывает» ипотечную скидку отдельно взятой семье, его правительство занимается проектами во всенародных масштабах. Президент даёт одному — министры отнимают у всех. Факт налицо: бояре — плохие! Автор: Олег Чувакин Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники Загрузка... 101 Источник Похожие новости Тектонический геополитический сдвиг Плохие бояре при хорошем царе Дело кота Скрипалей

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