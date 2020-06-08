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Президент Чубайс или Собянин? Экономист раскрыл опасность "базовой проблемы России"
08 июня 2020, 19:00 • 101 • Политика
Экономист Михаил Хазин раскрыл опасность "базовой проблемы России", связанной с "резким ухудшением уровня жизни". По его мнению, если на фоне этого усилится "либеральный террор против населения", то развитие событий может привести к президенту Чубайсу или Собянину.
Экономист Михаил Хазин в своём рассуждении в Telegram обозначил "базовую проблему России" и назвал два возможных пути развития политических событий в стране.
Серьёзная угроза заключается в "резком ухудшении уровня жизни", считает эксперт. По его мнению, сейчас у РФ есть две основные дороги.
Адекватный путь состоит в "лево-консервативном повороте", который был предложен президентом Владимиром Путиным.
Фото: скриншот Telegram/ХАЗИН
Вторая дорога очень опасна для страны. Речь об "усилении либерального террора против населения". При этом партнёрами сторонников данного движения являются американские демократы Джо Байден и Хиллари Клинтон.
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