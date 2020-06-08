Президент Чубайс или Собянин? Экономист раскрыл опасность "базовой проблемы России"

Экономист Михаил Хазин в своём рассуждении в Telegram обозначил "базовую проблему России" и назвал два возможных пути развития политических событий в стране.

Серьёзная угроза заключается в "резком ухудшении уровня жизни", считает эксперт. По его мнению, сейчас у РФ есть две основные дороги.

Адекватный путь состоит в "лево-консервативном повороте", который был предложен президентом Владимиром Путиным.

Фото: скриншот Telegram/ХАЗИН

Вторая дорога очень опасна для страны. Речь об "усилении либерального террора против населения". При этом партнёрами сторонников данного движения являются американские демократы Джо Байден и Хиллари Клинтон.