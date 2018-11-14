Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Собака, которая укусит: Зачем Кремль «кормит» грантами сторонников Навального?
«Россия и США довели сирийцев до людоедства»
Последний шанс для Пекина: США угрожают Китаю «холодной войной»
В ХАМАС сочли собственной победой отставку главы Минобороны Израиля
Главная / Политика

Президент Чили назвал Россию звездой мировой политики

14 ноября 2018, 21:39  •  72 • Политика
После встречи с Путиным президент Чили Себастьян Пиньера отметил, что Россия играет в современной мировой политике звездную роль.
Отметим, что равно и глава российского государства, и его чилийский коллега сейчас находятся в Сингапуре. В настоящее время там проходят две международные конференции - саммит Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) с участием России и Восточноазиатский саммит (ВАС).
Известно, что в ходе первого из этих мероприятий Пиньера получил возможность провести короткие переговоры с Путиным. Сам президент России ранее также встретился в Сингапуре с премьер-министром Японии.
Визит Путина в Сингапур продлится три дня и в числе прочего ознаменуется рядом двусторонних встреч на высшем уровне.
«Россия - страна, которая играет звездную роль в мировой политике, и мы смогли обсудить важные проблемы», - отметил президент Чили Себастьян Пиньера.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

72
Источник
Похожие новости
14 ноября 2018, 15:09
Экс-мэр Екатеринбурга Ройзман «переквалифицировался» в «Дилетанта»
14 ноября 2018, 02:09
RT и Sputnik вновь получат доступ в Елисейский дворец - источник
14 ноября 2018, 18:25
Вся Европа шла за Гитлером в «крестовый поход» против большевизма: трактовка истории от украинского политолога

14 ноября 2018, 05:24
"Стереотипы и непрофессионализм": Клинцевич ответил на обвинения, что Россия в глушила GPS во время учений НАТО
14 ноября 2018, 11:54
Бывший соратник Януковича заявил, что цель Украины — захват Красной площади
14 ноября 2018, 21:39
«В столицах короткая память»: Макрону и Меркель напомнили, что это Юнкер придумал общеевропейскую армию
Новости партнеров
 
 
Выбор дня
14 ноября 2018, 08:24
Киеву посоветовали провести блицкриг и дойти до Красной площади
14 ноября 2018, 02:09
Военный эксперт рассказал, как сделать «супероружие» России неуязвимым для ядерного у...
14 ноября 2018, 05:24
Полиция Дубая получила летающий мотоцикл, разработанный в России (Руслан Осташко)
14 ноября 2018, 11:54
Трамп отреагировал "вспышкой" на звонок Мэй: кричал, требовал сдерживать Ир...
14 ноября 2018, 15:09
Причины гибели фрегата НАТО: Непрофессионализм на фоне наглости
Новости партнеров
 
Новости партнеров
 
Популярные новости
13 ноября 2018, 19:39
«Растерялась и замешкалась»: Казус с президентом Сингапура на встрече с Путиным попал на видео
10 ноября 2018, 23:24
Кто объединит разделенную Новороссию
13 ноября 2018, 17:54
Бунт замерзающих городов: На Украине наступил «Холодомор»
08 ноября 2018, 03:09
«Европе придется признать Крым российским» - Шредер
12 ноября 2018, 17:39
«Трусливая атака»: почему Нетаньяху покинул Париж
10 ноября 2018, 23:09
Умерла актриса Юлия Волчкова
12 ноября 2018, 20:54
Нетаньяху добился своего на встрече с Путиным
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.