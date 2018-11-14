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Президент Чили назвал Россию звездой мировой политики
14 ноября 2018, 21:39 • 72 • Политика
После встречи с Путиным президент Чили Себастьян Пиньера отметил, что Россия играет в современной мировой политике звездную роль.
Отметим, что равно и глава российского государства, и его чилийский коллега сейчас находятся в Сингапуре. В настоящее время там проходят две международные конференции - саммит Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) с участием России и Восточноазиатский саммит (ВАС).
Известно, что в ходе первого из этих мероприятий Пиньера получил возможность провести короткие переговоры с Путиным. Сам президент России ранее также встретился в Сингапуре с премьер-министром Японии.
Визит Путина в Сингапур продлится три дня и в числе прочего ознаменуется рядом двусторонних встреч на высшем уровне.
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