Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
А как же «агрессор»? Украинская верхушка выстраивается в очередь на поклон в Мос...
«Зелёные человечки» уже в Киеве: Готовы к захвату по приказу ГРУ, – украинский г...
«Армата» сдала экзамен в Сирии
Малайзийский "Боинг" над Донбассом сбила ракета с "пластилиновой" начинкой
Главная / Политика

Президент Чехии за Путина перенёс Парад Победы на сентябрь

20 апреля 2020, 13:10  •  48 • Политика
Президент Чехии Милош Земан в интервью пражской радиостанции заявил, что примет участие в торжествах по случаю 75-летия Победы в Москве. Но при этом за президента Владимира Путина перенёс парад Победы на... сентябрь. Официально же, напомним, никаких конкретных дат не называлось.
Слухов о том, когда в России будет проводиться парад Победы ходит немало. Называются разные даты. Президент Владимир Путин, напомним, ранее объявил о переносе парада Победы в Москве. Как заявил глава государства, на это решение повлияла пандемия коронавирусной инфекции.
"Риски в связи с коронавирусом не дают мне права проводить подготовку к празднованию 9 Мая", - сказал президент.
Официально никаких конкретных дат не указывалось. И вдруг президент Чехии Милош Земан внезапно за Путина перенёс парад Победы на... сентябрь.
В интервью пражской радиостанции "Частота-1" он сообщил, что принял приглашение российского лидера принять участие в торжествах по случаю 75-летия Победы в Москве. И тут же высказал предположение, что торжества состоятся не 9 мая, а осенью, поскольку так было бы логично.
"Предполагаю, что вместо 9 мая торжества пройдут в сентябре, - заявил Земан. - Это было бы логично, так как в сентябре завершилась Вторая мировая война, а 9 мая завершилась только война в Европе".
Тем временем Путин, напомним, поручил силовым ведомствам изменить график проведения парада Победы, а также из-за коронавируса отложить намеченные мероприятия. При этом, подчеркнул глава государства, в текущем году, который объявлен Годом памяти и славы, всё же пройдёт парад на Красной площади и шествие "Бессмертного полка".
Путин уверен, что 9 Мая будет отмечаться в каждой семье и будет объединять общество, как и всегда.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



48
Источник
Похожие новости
20 апреля 2020, 03:10
"Он американец": "Иностранное гражданство" депутата вызвало скандал в Госдуме
20 апреля 2020, 01:10
"Даже странно, если бы стычка не произошла": Политолог о выговоре Мишустина "человеку Собянина"
20 апреля 2020, 05:10
Сhain of command: Чем занимается "большой начальник" Медведев?
20 апреля 2020, 09:10
Запад боится конкурентов: Путин рассказал о страхах перед возрождением Союза
20 апреля 2020, 09:10
РД-180 - идеальное "технологическое чудо": В США поспешили сделать комплимент России
20 апреля 2020, 04:10
Палата на 45: региональный список ОП обновится почти наполовину
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
17 апреля 2020, 05:10
"Ну как так?": Мишустин жёстко напомнил зарвавшемуся министру, что такое поручение Путина
15 апреля 2020, 07:10
На Украине пригрозили ракетным ударом по российскому нефтезаводу
18 апреля 2020, 04:10
Россия взяла новую высоту в коронавирусном рейтинге
15 апреля 2020, 09:10
Смертельный урок для России от США: Врачи утонули в деньгах
15 апреля 2020, 08:10
В Совфеде присоединили Украину к РФ. В Киеве бомбануло
18 апреля 2020, 06:10
«Зелёные человечки» уже в Киеве: Готовы к захвату по приказу ГРУ, – украинский генерал
14 апреля 2020, 05:10
"Опустились руки": Лукашенко впервые обратился к пациентам больниц: "Психоз довёл"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.