Президент Чехии за Путина перенёс Парад Победы на сентябрь

Слухов о том, когда в России будет проводиться парад Победы ходит немало. Называются разные даты. Президент Владимир Путин, напомним, ранее объявил о переносе парада Победы в Москве. Как заявил глава государства, на это решение повлияла пандемия коронавирусной инфекции.

"Риски в связи с коронавирусом не дают мне права проводить подготовку к празднованию 9 Мая", - сказал президент.

Официально никаких конкретных дат не указывалось. И вдруг президент Чехии Милош Земан внезапно за Путина перенёс парад Победы на... сентябрь.

В интервью пражской радиостанции "Частота-1" он сообщил, что принял приглашение российского лидера принять участие в торжествах по случаю 75-летия Победы в Москве. И тут же высказал предположение, что торжества состоятся не 9 мая, а осенью, поскольку так было бы логично.

"Предполагаю, что вместо 9 мая торжества пройдут в сентябре, - заявил Земан. - Это было бы логично, так как в сентябре завершилась Вторая мировая война, а 9 мая завершилась только война в Европе".

Тем временем Путин, напомним, поручил силовым ведомствам изменить график проведения парада Победы, а также из-за коронавируса отложить намеченные мероприятия. При этом, подчеркнул глава государства, в текущем году, который объявлен Годом памяти и славы, всё же пройдёт парад на Красной площади и шествие "Бессмертного полка".

Путин уверен, что 9 Мая будет отмечаться в каждой семье и будет объединять общество, как и всегда.