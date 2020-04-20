|
Президент Чехии за Путина перенёс Парад Победы на сентябрь
20 апреля 2020, 13:10 • 48 • Политика
Президент Чехии Милош Земан в интервью пражской радиостанции заявил, что примет участие в торжествах по случаю 75-летия Победы в Москве. Но при этом за президента Владимира Путина перенёс парад Победы на... сентябрь. Официально же, напомним, никаких конкретных дат не называлось.
Слухов о том, когда в России будет проводиться парад Победы ходит немало. Называются разные даты. Президент Владимир Путин, напомним, ранее объявил о переносе парада Победы в Москве. Как заявил глава государства, на это решение повлияла пандемия коронавирусной инфекции.
"Риски в связи с коронавирусом не дают мне права проводить подготовку к празднованию 9 Мая", - сказал президент.
Официально никаких конкретных дат не указывалось. И вдруг президент Чехии Милош Земан внезапно за Путина перенёс парад Победы на... сентябрь.
В интервью пражской радиостанции "Частота-1" он сообщил, что принял приглашение российского лидера принять участие в торжествах по случаю 75-летия Победы в Москве. И тут же высказал предположение, что торжества состоятся не 9 мая, а осенью, поскольку так было бы логично.
"Предполагаю, что вместо 9 мая торжества пройдут в сентябре, - заявил Земан. - Это было бы логично, так как в сентябре завершилась Вторая мировая война, а 9 мая завершилась только война в Европе".
Тем временем Путин, напомним, поручил силовым ведомствам изменить график проведения парада Победы, а также из-за коронавируса отложить намеченные мероприятия. При этом, подчеркнул глава государства, в текущем году, который объявлен Годом памяти и славы, всё же пройдёт парад на Красной площади и шествие "Бессмертного полка".
Путин уверен, что 9 Мая будет отмечаться в каждой семье и будет объединять общество, как и всегда.
48
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
17 апреля 2020, 05:10
|
15 апреля 2020, 07:10
|
18 апреля 2020, 04:10
|
15 апреля 2020, 09:10
|
15 апреля 2020, 08:10
|
18 апреля 2020, 06:10
|
14 апреля 2020, 05:10