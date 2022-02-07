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Президент Чехии: войскам НАТО на Украине не место

07 февраля 2022, 14:40  •  56 • В мире
Президент Чехии Милош Земан в интервью западным СМИ заявил, что не видит необходимости отправлять войска НАТО на Украину и чешских солдат для укрепления восточного фланга НАТО и не видит угрозы нападения России на Украину, о котором твердят в Вашингтоне. То же самое он ранее говорил в интервью чешской прессе.
«Украина не является частью НАТО, поэтому направление туда военнослужащих считаю нецелесообразным»,
- подчеркнул он.
Земан также отметил, что до сих пор нет неопровержимых доказательств причастности российских спецслужб к взрывам на оружейных складах во Врбетице, послуживших предлогом для резкого охлаждения российско-чешских отношений по инициативе Праги.
Это вызвало негативную реакцию министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы. Он обвинил Земана в желании нанести ущерб отношениям Киева и Праги. Кулеба заявил, что ждёт визита в Киев своего чешского коллеги Яна Липавского на следующей неделе. Липавский, по словам Кулебы, понимает степень угрозы, исходящей от России для Украины, Чехии и Европы в целом.
Липавский принадлежит к молодой поросли чешских либералов (он 1986 г.рождения), вскормленных на американской пропаганде. Земан долгое время не хотел назначать его на министерский пост, отказывая ему в необходимой компетенции. Министр обороны Чехии Яна Чернохова тоже принадлежит к тому же лагерю. Она требует внести изменения в чешское законодательство, которые бы позволили отправлять чешских военнослужащих за рубеж для выполнения миротворческих и гуманитарных миссий сроком на 60 дней.
Чернохова хочет, чтобы чешские подразделения вошли в состав сил быстрого реагирования НАТО (Rapid Response Force) для выполнения специальных операций за рубежом. Данные силы сформированы для быстрой переброски в любую точку планеты в максимально короткий промежуток времени.
Прозападное правительство Чехии находится в антагонистических отношениях с президентом Земаном, которого старается оттеснить от принятия ключевых решений по внешней политике. Так, Земан раскритиковал предоставление Чехией артиллерийских боеприпасов Украине, но не смог добиться отмены этого решения.
Соб. корр.ФСК

Фонд Стратегической Культуры

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