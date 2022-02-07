Президент Чехии: войскам НАТО на Украине не место

Президент Чехии Милош Земан в интервью западным СМИ заявил, что не видит необходимости отправлять войска НАТО на Украину и чешских солдат для укрепления восточного фланга НАТО и не видит угрозы нападения России на Украину, о котором твердят в Вашингтоне. То же самое он ранее говорил в интервью чешской прессе.

«Украина не является частью НАТО, поэтому направление туда военнослужащих считаю нецелесообразным»,

- подчеркнул он.

Земан также отметил, что до сих пор нет неопровержимых доказательств причастности российских спецслужб к взрывам на оружейных складах во Врбетице, послуживших предлогом для резкого охлаждения российско-чешских отношений по инициативе Праги.

Это вызвало негативную реакцию министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы. Он обвинил Земана в желании нанести ущерб отношениям Киева и Праги. Кулеба заявил, что ждёт визита в Киев своего чешского коллеги Яна Липавского на следующей неделе. Липавский, по словам Кулебы, понимает степень угрозы, исходящей от России для Украины, Чехии и Европы в целом.

Липавский принадлежит к молодой поросли чешских либералов (он 1986 г.рождения), вскормленных на американской пропаганде. Земан долгое время не хотел назначать его на министерский пост, отказывая ему в необходимой компетенции. Министр обороны Чехии Яна Чернохова тоже принадлежит к тому же лагерю. Она требует внести изменения в чешское законодательство, которые бы позволили отправлять чешских военнослужащих за рубеж для выполнения миротворческих и гуманитарных миссий сроком на 60 дней.

Чернохова хочет, чтобы чешские подразделения вошли в состав сил быстрого реагирования НАТО (Rapid Response Force) для выполнения специальных операций за рубежом. Данные силы сформированы для быстрой переброски в любую точку планеты в максимально короткий промежуток времени.

Прозападное правительство Чехии находится в антагонистических отношениях с президентом Земаном, которого старается оттеснить от принятия ключевых решений по внешней политике. Так, Земан раскритиковал предоставление Чехией артиллерийских боеприпасов Украине, но не смог добиться отмены этого решения.