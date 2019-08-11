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Президент Чехии сообщил о первых шагах по переносу посольства страны в Иерусалим
11 августа 2019, 17:39 • 84 • В мире
Земан призвал к переводу посольства Чехии в Израиле в Иерусалим.
Президент Чехии Милош Земан поддержал открытие почетного консульства страны в Иерусалиме и призвал перенести туда же чешское посольство. Заявление было сделано 5 июня на гала-вечере Американо-израильского комитета по общественным связям.
Земан отметил, что первый шаг в этом направлении уже сделан - в Иерусалиме открылось почетное консульство Чехии. Вторым шагом, по словам президента, будет открытие «Чешского дома».
Следует пояснить, что так называемые «Чешские дома» действуют при посольствах страны и входят в официальную структуру Министерства иностранных дел Чехии. Задачами «Чешских домов» являются продвижение экономических интересов страны, создание гуманитарных связей и популяризация чешской культуры.
Напомним, что президент США официально перенес посольство своей страны в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим. Это вызвало гнев стран Ближнего Востока, так как «нейтральный» статус священного города был частью мирных договоренностей между Израилем и Палестиной.
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