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Президент Чехии сделал заявление о "российских агентах" из-за взрыва склада боеприпасов

25 апреля 2021, 14:50  •  48 • Политика
Фото: Michaela Rihova/CTK/www.globallookpress.com
Чешская контрразведка шесть лет не упоминала россиян в своих отчетах
Глава Чехии Милош Земан выступил с обращением к нации на телевидении. Лидер чехов высказался о скандале со ЧП на складе с боеприпасами во Врбетице в 2014-м, в причастности к которому ранее Прага обвинила российские спецслужбы.
Земан же заявил, что целых 6 лет в отчетах контрразведки, даже засекреченных их частях не было никаких доказательств того, что "российские агенты" когда-то были на этом злополучном складе. Однако он подчеркнул, что это не означает, что россиян там не было.
По его словам, в этом деле много неизвестных деталей. Он полагает, происходящее вполне может оказаться игрой спецслужб. Земан переживает о последствиях всего этого скандала для государства. Президент Чехии поведал телеканалу CNN Prima News, что есть две версии причины взрыва – неосторожное обращение с боеприпасами и причастность иностранных спецслужб. При этом он призвал не спешить с выводами, пока расследование не завершилось.
Ранее премьер страны Андрей Бабиш заявил, что спецслужбы РФ подозреваются в причастности ко взрыву во Врбетице. В чешских СМИ полагали, что Александр Петров и Руслан Боширов могли заложить взрывное устройство на складе. Однако взрыв случился раньше запланированного времени. Никаких доказательств Чехия не предъявила. В Москве назвали обвинения Праги голословными и абсурдными. В результате обе страны значительно сократили состав дипмиссий.
Ранее американская газета получила письмо от Эмилиана Гебрева, болгарского бизнесмена, который признался, что склад принадлежал ему.

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