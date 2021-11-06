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Президент Чехии решил свести счеты с отправлявшим его в отставку премьер-министром
06 ноября 2021, 15:35 • 24 • Политика
В ближайшее время в стране могут сформировать новое правительство
Болезнь чешского президента Милоша Земана спровоцировала настоящий политический скандал внутри государства. По предварительной информации, глава страны госпитализирован с циррозом печени. Правительство на фоне зятянувшегося лечения Земана инициирует процесс по лишению его властных полномочий из-за недееспособности, однако лидер просто так сдаваться не планирует.
Президент, как передает The Guardian, заявил, что готов принять отставку премьер-министра Андрея Бабиша после поражения на всеобщих выборах и сформировать новое правительство. Он даже подобрал на его пост новую кандидатуру – Петра Фиалу, лидера правоцентристской группировки Spolu (Вместе).
Земан заявил, что говорил с Бабишем по телефону – тот не заинтересован в борьбе за пост премьера, поскольку никто не хочет иметь с ним дело.
Бабиш, который ранее заявлял, что не примет никаких приглашений для формирования нового правительства, подтвердил, что подаст об отставке в письменной форме.
В свою очередь, глава Чехии утверждает, что не планирует уходить с президентского поста даже после того, как истекает срок в 2023 году. Милошу Земану в конце сентября исполнилось 77 лет.
Отношения между Бабишем и Земаном обострились на фоне пандемии коронавируса, которая привела к большому количеству жертв в стране. Стороны перебрасывали друг на друга ответственность за произошедшее.
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