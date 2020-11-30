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Президент Чехии призвал разведку обнародовать имена русских шпионов

30 ноября 2020, 19:10  •  104 • Политика
Милош Земан. Фото: Vaclav Salek/CTK/www.globallookpress.com
В окружении главы государства о таком приказе не осведомлены
Президент Чехии Милош Земан потребовал от руководства контрразведки – Службы безопасности и информации (СБИ) – назвать имена якобы действующих в стране "российских шпионов", а также "задокументировать", какие именно операции они проводят на территории Республики или кто из чехов с ними сотрудничают. Об этом сегодня сообщает Чешское радио со ссылкой на высокопоставленных источников, посвященных в дело.
Премьер-министр Андрей Бабиш не подтвердил и не опроверг эту информацию.
"Это вопрос, на который я не могу ответить по закону", – сказал он.
Член Комиссии палаты представителей по контролю над СБИ в парламенте Марек Бенда отметил, что если бы задачи были сформулированы так, как заявило радио, они бы остались закрытыми, или пришлось бы распустить службу, если бы ее директор обнародовал их.
Комитет по аудиту контрразведки обсудит данный вопрос в четверг, сообщил глава комиссии Павел Белобрадек.
В свою очередь, председатель комитета Сената по безопасности Павел Фишер заявил в соцсети, что требование президента может поставить под угрозу безопасность государства.
"Парламент должен сыграть свою роль. Мы немедленно обсудим это в комитете безопасности Сената", – добавил он.
Председатель правоцентристской партии ТОП-9 Маркета Пекарова Адамова подчеркнула, что СБИ давно привлекает внимание властей к рискам со стороны России. По ее словам, "игра" Земана не может иметь никакого иного воздействия, кроме нанесения ущерба Чехии.
"Президент, который умышленно причиняет вред стране и гражданам, которым он должен служить, может быть привлечен к ответственности в форме конституционного иска", – уверена она. Депутат Ян Липавский (Пираты) заявил в твиттере, что Сенат должен действовать.
Между тем, член Палаты депутатов парламента Томио Окамура придерживается той точки зрения, что вполне логично, что глава государства спрашивает о конкретных именах и действиях российских шпионов, когда СБИ уже давно их "преследует". По его мнению, подобный запрос соответствует чешскому законодательству. Он напомнил, что контрразведка "работает на правительство и президента, а не на себя". И разговоры о том, что СБИ окажется под угрозой, когда президент узнает, что и почему делают его подчиненные, во многом не соответствуют здравому смыслу, полагает Окамура.
С ним согласен и экс-министр по делам спецслужб в чешском правительстве Ярослав Башта. Он убежден, что возможное задание от Земана соответствует его президентскому мандату.
"Глава страны имеет право на полноценную информацию, обосновывающую утверждения контрразведчиков", – цитирует его РИА "Новости".
Необходимо добавить, что пресс-секретарь президента Чехии Йиржи Овчачек написал в "Твиттер", что не может "подтвердить слухи", связанные с засекреченной информацией, о которых пишут некоторые СМИ. Он указал, что президент и аппарат главы государства "строго соблюдают закон".

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