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Президент Чехии признал Крым российским

01 ноября 2019, 15:54  •  62 • Война
Президент Чехии Милош Земан и премьер Андрей Бабиш приняли в Пражском граде руководство российской крымско-татарской организации «Къырым бирлиги» по случаю 101-й годовщины образования Чехословакии и признали правомочность воссоединения Крыма с Россией.
«Президент Чехии Милош Земан – европейский политик, который признал Республику Крым частью Российской Федерации. Чешская Республика – дружественное нашей стране государство. «Къырым бирлиги» очень ценит то, что наша деятельность была замечена на международном уровне», – говорится в официальном заявлении организации.
Бывший пресс-атташе ЕС на Украине Давид Стулик назвал членов «Къырым бирлиги» псевдо-представителями крымских татар. «Для ЕС законными представителями [крымских татар] являются представители меджлиса* и ряда других крымских организаций, которые сейчас действуют или представлены на Украине», – заявил Стулик.
Подал голос и глава МИД Чехии Томаш Петршичек, известный антироссийскими выпадами: «Лично я бы не приглашал на официальное мероприятие МИД». Он посетовал, что по вопросу приглашений в президентский дворец консультации с МИД не ведутся.
Пресс-секретарь Земана Йиржи Овчачек не стал отрицать, что чешский президент считает Крым частью России: «Люди имеют разное мнение. Я пережил 1980-е, когда нас заставляли иметь одно мнение. Я не хочу этого времени назад».
«Къырым бирлиги» получила приглашение в Прагу через русинские организации Чехии, чьи представители в начале сентября также были приняты Земаном в Пражском граде. Русины просили чешского президентиа оказать поддержку русинскому движению в условиях давления со стороны Украины и нежелания украинских властей признавать существование русинского народа. Земан поддержку обещал.
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

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