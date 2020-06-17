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Президент Чехии отказался посетить Парад Победы в Москве
17 июня 2020, 21:00 • 90 • Политика
Страну представит посол
Президент Чехии Милош Земан не сможет посмотреть Парад Победы в Москве 24 июня вживую. Лидер чехов не приедет в Россию из-за действующих мер по борьбе с коронавирусом.
Как сообщило посольство Чехии в РФ, страну представит дипломат, передает РИА "Новости". Отмечается, что Земан сожалеет о том, что не сможет поучаствовать в праздновании 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.
Напомним, что Парад Победы в Москве состоится 24 июня. Дату торжества перенесли с 9 мая из-за эпидемии коронавируса. При этом не во всех городах страны военные промаршируют. Например, в Новом Уренгое, пишет издание URA.RU.
Известно, что в столицу приедет президент Белоруссии Александр Лукашенко, напоминает "Царьград". Главу Украины Владимира Зеленского же не пригласили из-за того, что страна больше не входит в состав СНГ.
При этом в Москве ждут глав Киргизии, Израиля, Молдавии, Казахстана и Сербии.
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