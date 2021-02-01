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Президент Чехии не испугался сказать правду о Навальном: "Это балаган"

01 февраля 2021, 05:55  •  97 • Политика
Президент Чехии Милош Земан не испугался сказать правду о блогере Алексее Навальном. По его словам, то, что происходит, - балаган, и Навальный не борец за демократию, а настоящий российский националист.
По словам чешского президента Милоша Зельмана, ситуация с блогером Алексеем Навальным - "это балаган". Борцом же за демократию чешский политик оппозиционера не считает.
"Думаю, что это российский националист. Ничего против этого не имею. Но он не должен был бы делать вид, что относится к тем политикам, которые против режима (президента России Владимира) Путина. Он лишь только против Путина. А это весьма большая разница", - заявил Зельман в эфире радио Frekvence.
Он предположил, что Навальный так действует потому, что сам хотел бы оказаться на месте Путина.

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