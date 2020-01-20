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Президент Чехии назвал три плана "сильного политика" Путина по развитию России

20 января 2020, 19:24  •  58 • Политика
Президент Чехии Милош Земан, выступая в воскресном эфире пражской радиостанции, назвал Владимира Путина сильным политиком. Он отметил, что сегодня этот факт в мире не оспаривает никто, "кроме нескольких глупцов". И предположил, что у президента России сегодня может быть три варианта плана по развитию страны.
Президент Чехии Милош Земан, выступая в воскресенье в эфире пражской радиостанции Frekvence 1, назвал Владимира Путина сильным политиком. Он отметил: президент Путин, бесспорно, "сильная политическая личность".
Земан подчеркнул: этот факт сегодня не оспаривает никто, "кроме нескольких глупцов". "К слову сказать, Ангела Меркель вновь недавно посетила Путина в Москве, - напомнил президент. - И это она сделала уже в 15-й раз, если не ошибаюсь".
Также Земан высказал мнение о том, как будет развиваться политика России и каковы будут дальнейшие шаги её президента.
Чешский лидер полагает, что у Путина есть три варианта плана на предстоящие годы.
"Первый - опять сменить посты: один президент и один премьер, как в прошлый раз было с участием Медведева, - предположил Земан. - Второй немного беспокойный: долго рассуждали о каком-то государственном объединении России и Белоруссии и что Владимир Путин мог бы стать его президентом. Но кажется, Лукашенко не очень благосклонно относится к этому". А недавно появился и третий вариант, объясняет Земан, - что возникнет Государственный совет, а Путин смог бы стать его председателем.
Земан также вспомнил, что достаточно хорошо ладил с Дмитрием Медведевым. Хотя однажды им и пришлось обсуждать спорную публикацию в российских СМИ о событиях 1968 года в Чехословакии.
Также Милош Земан отметил, что назначенный на пост премьера Михаил Мишустин пока ему не известен.

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