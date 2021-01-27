Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Россия, помоги! Скандал в Евросоюзе обернулся хаосом
"Я ужасаюсь от мысли, что он дотянется до власти": Байден показал, что...
После предательской атаки погиб герой Донбасса: "ВСУ используют приёмы терр...
Сбитая с ног омоновцем выставила условия для прощения
Главная / Политика

Президент будет назначать директора ФСО после консультаций с Совфедом

27 января 2021, 22:20  •  87 • Политика
Директора Федеральной службы охраны (ФСО) будет назначать президент России после консультаций с Советом Федерации. Это предусмотрено проектом указа, разработанным ФСО и опубликованным на портале проектов нормативных актов в среду, 27 января.
«ФСО России возглавляет директор, назначаемый на должность президентом Российской Федерации после консультаций с Советом Федерации ... и освобождаемый от должности президентом Российской Федерации», — говорится в проекте указа.
Изменение предлагается внести в положение о Федеральной службе охраны Российской Федерации, утвержденное указом президента Российской Федерации от 7 августа 2004 г. № 1013.
Ранее в октябре 2020 года Госдума приняла законопроект, устанавливающий новую процедуру назначения глав Федеральной службы безопасности (ФСБ) России и Службы внешней разведки (СВР).
Документом определяется процедура проведения консультаций главы государства с Советом Федерации по вопросу назначения на должность руководителя федерального органа исполнительной власти в области обеспечения безопасности, а также на должность руководителя СВР.
6 ноября президент России Владимир Путин подписал закон о правительстве РФ, который предусматривает в том числе новый порядок его формирования. Был изменен порядок назначения членов кабмина: глав силовых министерств будет назначать президент после консультаций с Советом Федерации, остальные будут утверждены Госдумой после предложения премьер-министра.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



87
Источник
Похожие новости
27 января 2021, 03:05
"А ведь это Байден позвонил Путину": Бравада Белого дома обернулась смирением
27 января 2021, 06:45
"Сегодня ты звезда Тик-Тока, а завтра…": Полиция повязала блогера, прыгавшего по машине ФСБ
27 января 2021, 10:25
"А Володька...": Лучшим ответом G7 стала легендарная шутка в КВН о Путине
27 января 2021, 17:45
"Мы все уже там": Тревожное предупреждение Путина стало реальностью
27 января 2021, 10:25
Пять сценариев "возвращения" Донбасса: Украинский националист раскрыл планы
27 января 2021, 15:55
"Какое волшебное слово сказал Лавров?": В продлении ДСНВ заподозрили "серьёзный размен"
Новости партнеров
 
Выбор дня
27 января 2021, 03:05
"А ведь это Байден позвонил Путину": Бравада Белого дома обернулась смирени...
27 января 2021, 06:45
"Сегодня ты звезда Тик-Тока, а завтра…": Полиция повязала блогера, прыгавше...
27 января 2021, 10:25
"А Володька...": Лучшим ответом G7 стала легендарная шутка в КВН о Путине
27 января 2021, 02:10
Латвия распродаёт рельсы – железная дорога без российских грузов не нужна
27 января 2021, 08:35
На Украине возбудили дела против Байдена и Порошенко
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
23 января 2021, 00:05
"Пенсия в восемь раз выше": Откровения харьковчанина о Крыме дошли до Франции
23 января 2021, 01:55
На Украине придумали, как лишить граждан последнего
23 января 2021, 11:05
Зачем полез в архивы Штази? Биограф Путина одёрнул Навального
21 января 2021, 21:30
Соавтор биографии Владимира Путина: "Я знаю, чей это дворец"
21 января 2021, 07:45
Тайна "дворца Путина". Что не посмели рассказать умельцы Навального?
22 января 2021, 01:10
"У нас что, 30% инфляция?": Два региона России не выдержали роста цен. Протесты не стихают
23 января 2021, 09:15
Яков Кедми раскрыл план уничтожения России: Они должны платить за каждую подлость
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.