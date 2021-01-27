Президент будет назначать директора ФСО после консультаций с Совфедом

Директора Федеральной службы охраны (ФСО) будет назначать президент России после консультаций с Советом Федерации. Это предусмотрено проектом указа, разработанным ФСО и опубликованным на портале проектов нормативных актов в среду, 27 января.

«ФСО России возглавляет директор, назначаемый на должность президентом Российской Федерации после консультаций с Советом Федерации ... и освобождаемый от должности президентом Российской Федерации», — говорится в проекте указа.

Изменение предлагается внести в положение о Федеральной службе охраны Российской Федерации, утвержденное указом президента Российской Федерации от 7 августа 2004 г. № 1013.

Ранее в октябре 2020 года Госдума приняла законопроект, устанавливающий новую процедуру назначения глав Федеральной службы безопасности (ФСБ) России и Службы внешней разведки (СВР).

Документом определяется процедура проведения консультаций главы государства с Советом Федерации по вопросу назначения на должность руководителя федерального органа исполнительной власти в области обеспечения безопасности, а также на должность руководителя СВР.

6 ноября президент России Владимир Путин подписал закон о правительстве РФ, который предусматривает в том числе новый порядок его формирования. Был изменен порядок назначения членов кабмина: глав силовых министерств будет назначать президент после консультаций с Советом Федерации, остальные будут утверждены Госдумой после предложения премьер-министра.