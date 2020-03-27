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Президент Бразилии спровоцировал "кастрюльную" революцию из-за коронавируса

27 марта 2020, 16:35  •  82 • Политика
Президент Бразилии Жаир Болсонару спровоцировал "кастрюльную" революцию на балконах домов. Дело в том, что политик выступил против губернаторов, которые вводят карантин для борьбы с коронавирусом.
Президент Бразилии Жаир Болсонару вступил в открытый конфликт с главами регионов, которые пытаются противостоять эпидемии коронавируса. Это спровоцировало "кастрюльную" революцию, пишет телеканал "360".
Политик по-прежнему считает, что СМИ якобы нагнетают панику вокруг коронавирусной инфекции SARS-CoV-2. Он также критикует действия губернаторов, которые решились запретить массовые мероприятия, закрыли общественные места и ограничили работу транспорта.
По мнению президента, коронавирус опасен исключительно для людей старше 60 лет, а дети якобы находятся в безопасности. При этом самому Болсонару уже 65 лет. В Бразилии уже погибло от нового заболевания 25 человек, ещё более 1,5 тысячи бразильцев заразились.
"Люди скоро увидят, что они были обмануты этими губернаторами", - утверждает глава государства.
Высказывания политика уже раскритиковал спикер Федерального сената Бразилии Дави Алколумбре, который считает, что в сложное время стране нужен серьёзный лидер, который заботится о здоровье населения. Аналогичную позицию заняли представители палаты депутатов, а Верховный суд встал на сторону регионов.
Более того, губернатор Сан-Паулу Жуан Дориа пригрозил подать в суд на федеральное правительство, если то продолжит мешать борьбе с заболеванием. Намёк послал даже командующий армии Эдсон Леал Пужоль, указавший на важность борьбы с SARS-CoV-2.
Что касается населения, то люди не решаются выйти на уличные акции протеста, чтобы не провоцировать ухудшение санитарно-эпидемиологической ситуации. Но в соцсетях набирает популярность хештег #ForaBolsonaro (#УходиБолсонару) и с балконов выкрикивают лозунги, гремя кастрюлями и сковородками.
Ранее стало известно о том, что США стали лидером среди стран по числу заболевших китайским коронавирусом. Речь идёт о 83,3 тысячи подтверждённых случаев заражения. При этом американские сенаторы намерены до конца недели принять законопроект о выделении двух миллиардов долларов на стимулирование экономики в условиях эпидемии, передаёт polit.info. Сам президент страны Дональд Трамп настаивает на необходимости сворачивания карантина, указывая на колоссальный экономический спад и рост безработицы.
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