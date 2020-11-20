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Президент Бразилии "списал" всё с Путина и порадовался

20 ноября 2020, 00:40  •  62 • Политика
В Сети бразильский лидер разместил видеоролик с "широким" собой и порадовался, назвав его хорошим видео. Впрочем, мем этот не новый. Ещё раньше на Западе запустили мем с "широким" Путиным.
Президент Бразилии порадовался мему о себе. На записи, размещённой в его Twitter, показан "широкий" Жаир Болсонару.
"Хорошее видео" - так он подписал твит.
- Bom vídeo. pic.twitter.com/MI6BRUceMq
— Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) November 18, 2020
Впрочем, сам формат не новый: в западных соцсетях ранее так избразили и президента РФ Владимира Путина. Мем активно начали продвигать в различных англоязычных Discord-серверах, а после ролики с российским лидером заполонили YouTube.
Не исключено, что шутники над Болсонару впечатлились его прежним постом именно о Путине.
Так, Болсонару в Сети опубликовал видео с выступлением президента России, где тот восхитился мужеством бразильского коллеги и отметил, что в непростых обстоятельствах пандемии Болсонару проявил "самые лучшие мужские качества".

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