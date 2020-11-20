Президент Бразилии "списал" всё с Путина и порадовался

Президент Бразилии порадовался мему о себе. На записи, размещённой в его Twitter, показан "широкий" Жаир Болсонару.

"Хорошее видео" - так он подписал твит.

- Bom vídeo. pic.twitter.com/MI6BRUceMq — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) November 18, 2020

Впрочем, сам формат не новый: в западных соцсетях ранее так избразили и президента РФ Владимира Путина. Мем активно начали продвигать в различных англоязычных Discord-серверах, а после ролики с российским лидером заполонили YouTube.

Не исключено, что шутники над Болсонару впечатлились его прежним постом именно о Путине.

Так, Болсонару в Сети опубликовал видео с выступлением президента России, где тот восхитился мужеством бразильского коллеги и отметил, что в непростых обстоятельствах пандемии Болсонару проявил "самые лучшие мужские качества".