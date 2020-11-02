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Президент Бразилии поделился альтернативным взглядом на пандемию и вновь удивил мир

02 ноября 2020, 10:50  •  130 • В мире
У президента Бразилии Жаира Болсонару альтернативный взгляд на пандемию. Такого мнения до него не высказывал, пожалуй, ни один политик и ни один специалист, связанный с наукой или медициной. Своим заявлением Болсонару вновь удивил мир, повторив "достижение" этой весны.
Жаир Болсонару заявил, что пандемия коронавируса заканчивается. По его мнению, этой ситуацией решил воспользоваться губернатор штата Сан-Паулу Жоау Дориа. Якобы тот будет проводить масштабную кампанию по вакцинации, чтобы потом утверждать: "Всё кончено благодаря моей вакцине".
Президент Бразилии категорически не согласен с Дориа. Он пообещал уволить губернатора, сообщает издание Globo. Ранее бразильские чиновники разрешили ввезти в страну 40 миллионов доз вакцины китайского производства. Из-за неё и возник конфликт.
Глава Минздрава подписал меморандум о поставках, а Болсонару выступил против закупки препарата, так как клинические исследования вакцины ещё не завершены.
Весной Жаир Болсонару уже удивлял мир альтернативным взглядом на пандемию. Он неоднократно заявлял, что COVID-19 - это "небольшой грипп". Бразильский лидер отказался вводить жёсткие ограничительные меры в стране, осуждая за карантин губернаторов отдельных штатов.
Вскоре после этого Бразилия стала эпицентром вспышки в Южной Америке. Издание Der Spiegel писало, что в некоторых регионах страны стали появляться массовые захоронения. Жертв COVID-19 хоронят в сложенных друг на друга гробах.

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