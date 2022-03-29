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Президент Болсонару угодил в больницу. Что об этом говорят в Бразилии

29 марта 2022, 07:45  •  109 • Политика
Бразильского лидера госпитализировали для проведения медицинского обследования. Политик пожаловался на боли в животе.
Президент Бразилии Жаир Болсонару попал в клинику, где сейчас проходит медобследование. Лидер южноамериканской страны пожаловался на боль в животе.
"Сказали, что у него рефлюксная болезнь и проблемы с желудком", - цитирует председателя Партии республиканцев Маркуса Перейру газета Globo.
Супруга политика отметила, что с лидером страны "всё хорошо". Однако добавила, что его состояние начало ухудшаться после покушения в 2018 году. Тогда Болсонару получил ножевое ранение во время встречи с избирателями на юго-востоке Бразилии. Политику пришлось перенести четыре операции.
Напомним, президент Бразилии Жаир Болсонару является одним из тех политиков, который отказался поддерживать санкции США и НАТО из-за ситуации на Украине.

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