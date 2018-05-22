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Президент Болгарии приехал к Путину за трубой

22 мая 2018, 18:24  •  50 • В России

Едва прилетев в Россию, президент Болгарии Румен Радев сразу пошел с козырей, заявив, что очень хочет воскресить из мертвых газопровод "Южный поток". Несколько лет назад болгары под давлением Евросоюза похоронили выгоднейший для всех с экономической точки зрения проект, запретив России выход на свой берег. В Болгарии так и остались лежать трубы, завезенные для начала стройки, Россия переключилась на другой край Черного моря и уже почти завершила "Турецкий поток".

И вот спустя годы в Болгарии начали выходить заметки с заголовками "Отказавшись от газопровода, мы подарили Турции 750 миллионов долларов в год", имея в виду плату за транзит. Зондировать почву в Россию прилетел Румен Радев, обсудивший вопрос сначала с Дмитрием Медведевым, а затем добравшийся и до сочинской резиденции Владимира Путина.

- Возможности у нас гораздо больше, чем то, чем мы сегодня занимаемся, и то, чего мы достигли, - заявил на встрече Путин, подчеркивая, что Болгария не слишком старалась поворачиваться к России лицом все последние годы.

- Целью моего визита является восстановление диалога между нашими странами на самом высоком уровне после многолетнего прекращения, - признался Радев. - Потому что этот диалог имеет большое значение во всех областях, представляющих взаимный интерес.

О том, что этот самый взаимный интерес в первую очередь в энергетической сфере, свидетельствовало присутствие на встрече министра энергетики Александра Новака и министр промышленности Дениса Мантурова.

Самое интересное, что несмотря ни на что Россия дверь перед Болгарией не захлопнула. И Путин, отвечая на вопросы журналистов, говорил, что проект все еще возможен.

- Теперь мы видим и знаем, что болгарская сторона хотела бы вернуться к этому проекту, - говорил он. - Но мы понесли определенные убытки в связи с отказом европейских партнеров от реализации этого проекта. Теперь одних намерений недостаточно, нам нужны абсолютно железобетонные гарантии юридического характера.

Правда, о деталях наметившегося сотрудничества разговаривать нужно все же не с Радевым, а с премьером Болгарии. По Конституции Болгария - парламентская страна, и реальная власть в ней у премьера Бойко Борисова.

- Через несколько дней мы будем иметь удовольствие принимать в Москве премьер-министра Болгарии, так что и с ним тоже продолжим эти дискуссии, - подытожил Путин.

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