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Президент Болгарии отказался покупать американские истребители

25 июля 2019, 12:54  •  37 • Война
Сделка привела бы к задолженности Республики Болгарии на годы вперёд
Президент Болгарии Румен Радев наложил вето на соглашение о покупке восьми новых американских истребителей F-16 для болгарских ВВС на сумму $1,26 млрд. Это была бы самая крупная военная сделка в истории постсоциалистической Болгарии.
Решение президента последовало после горячих дебатов между противниками и сторонниками покупки в Народном собрании Болгарии. Радев отметил, что такие споры нетипичны для подобного вида проектов и свидетельствуют о тайном лобби, которое проталкивает явно невыгодную Болгарии сделку. 10 июля правительство одобрило сделку, а 15 июля уже приступило к пересмотру бюджета для её осуществления.
При скоропалительном обсуждении парламентом покупки самолётов недостаточно внимания уделялось вопросам выплаты неустойки, сроков доставки и гарантий со стороны поставщика. Главным лоббистом сделки выступило прозападное крыло болгарского политикума во главе с Бойко Борисовым. Представители евроскептических партий «Воля» и «Атака» и Болгарской социалистической партии осудили сделку и одобрительно встретили решение президента.
«Очень тревожит то, что [сделка] приведёт к задолженности Республики Болгарии на годы вперёд, а также отсутствие общественного согласия [по поводу покупки] и взаимоприемлемых условий договора», – отметил Радев.
Радев, сам бывший военный лётчик, настаивает на том, что в интересах Болгарии не просто покупать новые самолёты, а заключать пакетные соглашения на поставки соответствующего вооружения, запчастей, гарантии техобслуживания и обучение лётного состава. Сделка с американцами это не предусматривает.
София с 2017 г. ведёт переговоры с различными странами о покупке самолётов для замены советских МиГ-29. Рассматривались разные варианты – покупка подержанных F-16C у Португалии, Eurofighter Typhoon у Италии, Saab JAS Gripens у Швеции. Потом в дело вмешался Вашингтон, предложив свои самолёты.
Чтобы выйти на стандарты НАТО, ВС Болгарии необходимо до 2023 г. обновить авиационный парк. Покупка у США самолётов привела бы к увеличению дефицита бюджета с 1,829 млрд. левов до 2,228 млрд. Для самой бедной страны Евросоюза, каковой является Болгария, это стало бы тяжёлым финансовым бременем.
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

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