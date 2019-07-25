Президент Болгарии отказался покупать американские истребители

Сделка привела бы к задолженности Республики Болгарии на годы вперёд

Президент Болгарии Румен Радев наложил вето на соглашение о покупке восьми новых американских истребителей F-16 для болгарских ВВС на сумму $1,26 млрд. Это была бы самая крупная военная сделка в истории постсоциалистической Болгарии.

Решение президента последовало после горячих дебатов между противниками и сторонниками покупки в Народном собрании Болгарии. Радев отметил, что такие споры нетипичны для подобного вида проектов и свидетельствуют о тайном лобби, которое проталкивает явно невыгодную Болгарии сделку. 10 июля правительство одобрило сделку, а 15 июля уже приступило к пересмотру бюджета для её осуществления.

При скоропалительном обсуждении парламентом покупки самолётов недостаточно внимания уделялось вопросам выплаты неустойки, сроков доставки и гарантий со стороны поставщика. Главным лоббистом сделки выступило прозападное крыло болгарского политикума во главе с Бойко Борисовым. Представители евроскептических партий «Воля» и «Атака» и Болгарской социалистической партии осудили сделку и одобрительно встретили решение президента.

«Очень тревожит то, что [сделка] приведёт к задолженности Республики Болгарии на годы вперёд, а также отсутствие общественного согласия [по поводу покупки] и взаимоприемлемых условий договора», – отметил Радев.

Радев, сам бывший военный лётчик, настаивает на том, что в интересах Болгарии не просто покупать новые самолёты, а заключать пакетные соглашения на поставки соответствующего вооружения, запчастей, гарантии техобслуживания и обучение лётного состава. Сделка с американцами это не предусматривает.

София с 2017 г. ведёт переговоры с различными странами о покупке самолётов для замены советских МиГ-29. Рассматривались разные варианты – покупка подержанных F-16C у Португалии, Eurofighter Typhoon у Италии, Saab JAS Gripens у Швеции. Потом в дело вмешался Вашингтон, предложив свои самолёты.

Чтобы выйти на стандарты НАТО, ВС Болгарии необходимо до 2023 г. обновить авиационный парк. Покупка у США самолётов привела бы к увеличению дефицита бюджета с 1,829 млрд. левов до 2,228 млрд. Для самой бедной страны Евросоюза, каковой является Болгария, это стало бы тяжёлым финансовым бременем.