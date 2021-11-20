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Президент Болгарии оправдался за слова о российском Крыме

20 ноября 2021, 18:00  •  261 • Политика
Фото: www.pixabay.com
Откровенное высказывание лидера привело к крупному скандалу
Недавно на международной арене, как гром среди ясного неба, прозвучало заявление болгарского президента Румена Радева о том, что Крымский полуостров де-факто является российским. Впрочем, главнокомандующему болгар уже пришлось дать пояснения по поводу своего неосторожного высказывания.
Бучу из-за признания Софии подняли киевские власти. Украинский МИД забился в истерике, когда услышал такое от европейского лидера. Незалежные начали требовать от Радева, чтобы он отказался от своих слов. Стоит отметить, что болгарский президент не стал это делать, однако в целом оправдался за сказанное.
Политик пояснил, что не спорит с тем, что наша страна якобы  аннексировала Крымскую республику. Болгарин поддерживает остальные западные государства. Однако он призвал игроков международной арены трезво смотреть на ситуацию и подчеркнул, что конкретно сейчас полуостров действительно принадлежит Российской Федерации, с чем глупо спорить.
Главнокомандующий болгарского государства призвал не делать из его слов драму и с открытыми глазами смотреть на текущие политические реалии.
К слову, недавно простые болгары оценили скандальное высказывание своего президента. Стоит отметить, что для многих такое заявление стало весьма неожиданным.

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