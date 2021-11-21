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Президент Болгарии дважды признал Крым русским. Но с оговоркой

21 ноября 2021, 01:35  •  51 • Политика
Президент Болгарии Румен Радев во время предвыборных дебатов признал Крым частью России, а после критики Киева снова подтвердил свою позицию. Правда, сделал оговорку про "аннексию", но подчеркнул, что реалии политики таковы, что полуостров "является российским".
Шквал критики из Киева обрушился на президента Болгарии Румена Радева после того, как он во время предвыборных дебатов признал Крым частью России. От главы государства из Украины разве что покаяния не потребовали. Объяснений уж точно.
И Радев объяснился. Более того, и во второй раз, как бы ни было горько Украине, признал Крым русским. Правда, ловко оговорил момент с принятой в ЕС позицией по "аннексии" полуострова.
"Нет никакой драмы. Проблема абсолютно ясна, - цитирует слова президента Болгарии портал Mediapool.bg. - Аннексия Крыма является нарушением международного права, но, как я сказал вчера вечером, в политике есть реалии, и на данный момент Крым является российским".
Напомним, Крым вернулся в состав России в 2014 году после проведённого референдума. Абсолютное большинство жителей полуострова поддержали решение. Однако на Украине, а также в странах Запада, включая США, отказываются признавать волеизъявление крымчан - итоги референдума. Полуостров же считают "аннексированным" и "оккупированным" Россией. В нашей стране в крымском вопросе давно поставили точку и возвращаться к нему не намерены.

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