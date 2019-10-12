Президент без авторитета: Зеленский не может договориться с ВСУ по Донбассу?

Президент Украины Владимир Зеленский не обладает авторитетом среди военных, в результате чего все попытки начать отвод сил в Донбассе проваливаются. Об этом "Политэксперту" заявил военный эксперт Сергей Хатылев.

Согласно первоначальным планам, выработанным на переговорах в Минске, уже 7 октября должен был начаться отвод вооружений из населённых пунктов Золотое и Петровское. Этого так и не произошло.

Киев винит во всём представителей Донецкой и Луганской народных республик, которые якобы обстреляли позиции ВСУ. Но Петровское контролируют военные ДНР, поэтому сложно поверить в то, что они сами себя обстреляли.

А после того, как глава Украины Владимир Зеленский поддержал "формулу Штайнмайера", активизировались украинские националисты из "Азова" (организация, деятельность которой в Российской Федерации запрещена), занявшие позиции в населённом пункте Золотое.

Повторная попытка также не принесла успехов, причём саботируют процесс именно ВСУ, которые так и не запустили ответную сигнальную ракету. После этого глава России Владимир Путин заявил, что Зеленский не в состоянии инициировать процесс.

"Здесь нужно проявление политической воли", - цитирует его слова РИА ФАН.

По мнению Хатылева, Донецк и Луганск заинтересованы в прекращении конфликта, что ясно зафиксировали представители ОБСЕ. Но у Владимира Зеленского нет авторитета, ресурсов и рычагов давления на ВСУ.

"Есть силы, которые ему противятся. Авторитета среди них у него нет, а договариваться с этими силами, которые противостоят и решают собственные цели, он не может", - поведал эксперт.

Решение проблемы возможно благодаря комплексному подходу. Речь идёт о смене руководства МВД и Минобороны.