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Президент без авторитета: Зеленский не может договориться с ВСУ по Донбассу?
12 октября 2019, 11:39 • 21 • Политика
Как считает Сергей Хатылев, президент Украины Владимир Зеленский не имеет авторитета среди военных. В результате он не может договориться с ВСУ по Донбассу.
Президент Украины Владимир Зеленский не обладает авторитетом среди военных, в результате чего все попытки начать отвод сил в Донбассе проваливаются. Об этом "Политэксперту" заявил военный эксперт Сергей Хатылев.
Согласно первоначальным планам, выработанным на переговорах в Минске, уже 7 октября должен был начаться отвод вооружений из населённых пунктов Золотое и Петровское. Этого так и не произошло.
Киев винит во всём представителей Донецкой и Луганской народных республик, которые якобы обстреляли позиции ВСУ. Но Петровское контролируют военные ДНР, поэтому сложно поверить в то, что они сами себя обстреляли.
А после того, как глава Украины Владимир Зеленский поддержал "формулу Штайнмайера", активизировались украинские националисты из "Азова" (организация, деятельность которой в Российской Федерации запрещена), занявшие позиции в населённом пункте Золотое.
Повторная попытка также не принесла успехов, причём саботируют процесс именно ВСУ, которые так и не запустили ответную сигнальную ракету. После этого глава России Владимир Путин заявил, что Зеленский не в состоянии инициировать процесс.
"Здесь нужно проявление политической воли", - цитирует его слова РИА ФАН.
По мнению Хатылева, Донецк и Луганск заинтересованы в прекращении конфликта, что ясно зафиксировали представители ОБСЕ. Но у Владимира Зеленского нет авторитета, ресурсов и рычагов давления на ВСУ.
"Есть силы, которые ему противятся. Авторитета среди них у него нет, а договариваться с этими силами, которые противостоят и решают собственные цели, он не может", - поведал эксперт.
Решение проблемы возможно благодаря комплексному подходу. Речь идёт о смене руководства МВД и Минобороны.
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