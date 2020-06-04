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Президент Белоруссии решил снизить зависимость от России

04 июня 2020, 15:55  •  43 • Политика
Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Перед новым правительством республики поставлена конкретная задача
Перед Белоруссией стоит вопрос выживаемости. Это признал в четверг, 4 июня, президент Александр Лукашенко. На совещании с обновленным Советом министров он потребовал защитить внутренний рынок и в то же время вывести страну на внешний.
"Необходимо уметь не только работать в сложных и непредсказуемых условиях, но и видеть пути развития там, где их не видят другие", – подчеркнул Лукашенко, отметив, что прежнее правительство с озвученной проблемой не справилось.
Задача новых министров – нарастить экономику за счет экспорта. Однако президент намекнул, что накатанные пути в Россию следует забыть: Белоруссии нужные другие партнеры. "Проблему зависимости от рынка одной страны следует решить окончательно. Мы не можем даже от братской России зависеть на 50 – 55%", – заявил Лукашенко.
Темпы роста экономики Белоруссии должны быть выше среднемировых, потребовал Батька и отпустил правительство работать – интенсивно и с полной отдачей.
Лукашенко отправил правительство в отставку 3 июня. Утром 4 июня новый кабинет был уже сформирован. Возглавил Совет министров бывший руководитель Военпрома Роман Головченко. Ряд ключевых министров сохранили посты, в частности – глава МИД Владимир Макей,. Ранее его заподозрили в попытке тайно влиять на политику Лукашенко.

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