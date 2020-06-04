Президент Белоруссии решил снизить зависимость от России

Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com

Перед новым правительством республики поставлена конкретная задача

Перед Белоруссией стоит вопрос выживаемости. Это признал в четверг, 4 июня, президент Александр Лукашенко. На совещании с обновленным Советом министров он потребовал защитить внутренний рынок и в то же время вывести страну на внешний.

"Необходимо уметь не только работать в сложных и непредсказуемых условиях, но и видеть пути развития там, где их не видят другие", – подчеркнул Лукашенко, отметив, что прежнее правительство с озвученной проблемой не справилось.

Задача новых министров – нарастить экономику за счет экспорта. Однако президент намекнул, что накатанные пути в Россию следует забыть: Белоруссии нужные другие партнеры. "Проблему зависимости от рынка одной страны следует решить окончательно. Мы не можем даже от братской России зависеть на 50 – 55%", – заявил Лукашенко.

Темпы роста экономики Белоруссии должны быть выше среднемировых, потребовал Батька и отпустил правительство работать – интенсивно и с полной отдачей.

Лукашенко отправил правительство в отставку 3 июня. Утром 4 июня новый кабинет был уже сформирован. Возглавил Совет министров бывший руководитель Военпрома Роман Головченко. Ряд ключевых министров сохранили посты, в частности – глава МИД Владимир Макей,. Ранее его заподозрили в попытке тайно влиять на политику Лукашенко.