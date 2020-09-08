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Президент Белоруссии раскрыл планы беглянки Колесниковой

08 сентября 2020, 16:15  •  168 • Политика
Мария Колесникова. Фото: Ulf Mauder/dpa/www.globallookpress.com
Оказалось, оппозиционерка хотела скрыться у родственников
Глава белорусского государства Александр Лукашенко сообщил о планах члена президиума Координационного совета оппозиции Республики Марии Колесниковой. Выяснилось, что женщина намеревалась спрятаться у сестры на Украине.
По мнению лидера нации, задержание оппозиционерки стало справедливой реакцией со стороны стражей порядка. Лукашенко, "как пограничник", уверен, что Колесникову задержали правильно, передает сайт "Комсомольская правда".
Однако в этом деле существует несколько версий. Так, по данным источника "Интерфакс-Украина", член КС вовсе не собиралась покидать родину – наоборот, ее хотели выслать насильно.
Для того чтобы не быть депортированной, женщине пришлось пойти на отчаянный шаг, добавляет "Царьград". Мария Колесникова разорвала свой белорусский паспорт, чем поставила пограничников в тупик: без документа гражданку Белоруссии не могли пустить на территорию другого государства.
По другой версии, оппозиционерке не дали покинуть страну ее же товарищи. По некоторым данным, женщину вытолкнули из машины около пункта пропуска на границе.

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