Президент Белоруссии пообещал " очень интересные выборы"

Александр Лукашенко. Фото: Николай Петров/БелТа/ТАСС

Лукашенко оценил вероятность майдана в стране на фоне "расшатывания обстановки"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что грядущие президентские выборы в стране будут "очень интересными". Однако, по его словам, то, что произойдет после них, окажется "более интересным". Об этом лидер заявил накануне во время эфира на белорусском ТВ. Что именно глава страны считает интересным, он не объяснил.

Лукашенко признался, что переживает за обстановку в стране. Он принимает все меры, чтобы не допустить негативных последствий того "спокойного расшатывания", которое происходит сейчас. В эфире "Беларусь 1" Батька заявил, что подобное может привести к негативным последствиям и очень важно предотвратить погром в стране вовремя.

"Все начинается постепенно – мы это знаем: расшатывается обстановка внутри страны, доводится до белого каления, идет наступление на действующую власть, происходит слом власти", – отметил Лукашенко.

Он также не исключил, что в Белоруссии может наступить майдан, из-за которого придется обращаться за помощью к другим государствам, поскольку собственными силами решить проблему не получится.

Ранее Александр Лукашенко заявил, что потеря Белоруссии станет для России серьезным ударом.