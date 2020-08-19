Президент Белоруссии передал Путину послание для Меркель

Ангель Меркель и Владимир Путин. Фото: Ministry of Energy Russia/Twitter.com/www.globallookpress.com

Глава РФ провел с Лукашенко четвертые переговоры по ситуации в Республике

Президент России Владимир Путин обменялся мнениями о происходящем в Белоруссии в телефонном диалоге с главой Республики Александром Лукашенко. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Как сообщил пресс-секретарь главы РФ, постоянный обмен мнениями на регулярной основе – вполне нормальное явление во время таких событий. В Минске заявили, что это четвертый по счету диалог лидеров двух государств о протестах в стране.

В Кремле отметили, что пока что Минск не испытывает потребностей в помощи РФ по договору ОДКБ. Такой же позиции придерживаются власти в Белоруссии. В сложившейся ситуации действуют внешние силы, что недопустимо, так как страна должна сама решать свои проблемы.



Cам Лукашенко попросил Путина передать канцлеру Германии Ангеле Меркель просьбу не вмешиваться в дела его страны, сообщила пресс-секретарь белорусского президента Наталья Эйсмонт в эфире "России 1".

Как отметил глава российского МИД Сергей Лавров, выборы в Белоруссии были не идеальны, но волеизъявление – не процедура для подрыва диалога общества властями. Силовики в Республике подвергаются провокациям, желающие раскачать ситуацию пытаются применить против них грубую силу, сообщил министр, давая комментарий телеканалу "Россия 1".

Лавров также напомнил, чем закончилось для Украины "посредничество" Запада в 2014 году. Сейчас в ситуацию пытаются вмешаться Литва и Польша.

Накануне, 18 августа, российский лидер провел несколько телефонных разговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, французским лидером Эммануэлем Макроном и председателем Евросовета Шарлем Мишелем, отмечает РИА "Новости".



Ранее стало известно, что белорусские оппозиционеры предложили России стать посредником в переговорах с властью.