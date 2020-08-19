Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Соловьёв задал простой вопрос штабу Тихановской
Послание Путина народу Белоруссии: Ответный ход после клича Лукашенко просчитал ...
Путь в НАТО, запрет на русский язык - дежавю... Обнародована "методичка&quo...
Чем Путин абсолютно удивил Лукашенко в разговоре? Признание из первых рук
Главная / Политика

Президент Белоруссии передал Путину послание для Меркель

19 августа 2020, 15:50  •  34 • Политика
Ангель Меркель и Владимир Путин. Фото: Ministry of Energy Russia/Twitter.com/www.globallookpress.com
Глава РФ провел с Лукашенко четвертые переговоры по ситуации в Республике
Президент России Владимир Путин обменялся мнениями о происходящем в Белоруссии в телефонном диалоге с главой Республики Александром Лукашенко. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Как сообщил пресс-секретарь главы РФ, постоянный обмен мнениями на регулярной основе – вполне нормальное явление во время таких событий. В Минске заявили, что это четвертый по счету диалог лидеров двух государств о протестах в стране.
В Кремле отметили, что пока что Минск не испытывает потребностей в помощи РФ по договору ОДКБ. Такой же позиции придерживаются власти в Белоруссии. В сложившейся ситуации действуют внешние силы, что недопустимо, так как страна должна сама решать свои проблемы.
Cам Лукашенко попросил Путина передать канцлеру Германии Ангеле Меркель просьбу не вмешиваться в дела его страны, сообщила пресс-секретарь белорусского президента Наталья Эйсмонт в эфире "России 1".
Как отметил глава российского МИД Сергей Лавров, выборы в Белоруссии были не идеальны, но волеизъявление – не процедура для подрыва диалога общества властями. Силовики в Республике подвергаются провокациям, желающие раскачать ситуацию пытаются применить против них грубую силу, сообщил министр, давая комментарий телеканалу "Россия 1".
Лавров также напомнил, чем закончилось для Украины "посредничество" Запада в 2014 году. Сейчас в ситуацию пытаются вмешаться Литва и Польша.
Накануне, 18 августа, российский лидер провел несколько телефонных разговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, французским лидером Эммануэлем Макроном и председателем Евросовета Шарлем Мишелем, отмечает РИА "Новости".
Ранее стало известно, что белорусские оппозиционеры предложили России стать посредником в переговорах с властью.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



34
Источник
Похожие новости
19 августа 2020, 00:15
Очередной звонок Путину: Что сообщили Лукашенко из Кремля?
19 августа 2020, 00:15
"Мягкий намёк" Путина о Белоруссии: Серия переговоров с лидерами ЕС как план президента
19 августа 2020, 00:15
"Страшно представить": Никита Михалков о "кровавом режиме" и стыдном молчании "требующих свободу"
19 августа 2020, 03:55
"От нас ждут пафосного расставания": МВД Белоруссии жёстко ответило протестующим. Словами
19 августа 2020, 05:45
Ельцин запросто мог вернуть Крым России: Раскрыты малоизвестные факты "продажи" полуострова
19 августа 2020, 07:35
"Лайнер ФСБ в Минске": Белорусы выставили свои "глаза" у посольства
Новости партнеров
 
Выбор дня
19 августа 2020, 00:15
Киев в недоумении, зачем ракетный корабль ЧФ назвали «украинским именем»
19 августа 2020, 00:15
Очередной звонок Путину: Что сообщили Лукашенко из Кремля?
19 августа 2020, 00:15
"Мягкий намёк" Путина о Белоруссии: Серия переговоров с лидерами ЕС как пла...
19 августа 2020, 00:15
"Страшно представить": Никита Михалков о "кровавом режиме" и стыд...
19 августа 2020, 03:55
"От нас ждут пафосного расставания": МВД Белоруссии жёстко ответило протест...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
14 августа 2020, 00:10
"Мне стыдно": Начальник милиции в Гродно сдал своих бойцов перед толпой
17 августа 2020, 23:30
Пробитые головы и зубы: Силовики Белоруссии показали неудобное провокаторам видео
17 августа 2020, 14:20
Лукашенко двумя аргументами осадил бастующих рабочих
16 августа 2020, 03:30
"Пока прошу": Лукашенко поставил жёсткое условие провокаторам за травлю силовиков
15 августа 2020, 23:50
"Украинский вариант" по-белорусски: Кедми указал на "московскую ловушку" для Запада
17 августа 2020, 02:25
Путь в НАТО, запрет на русский язык - дежавю... Обнародована "методичка" Беломайдана
18 августа 2020, 11:25
Введут войска в Белоруссию: эксперты оценили возможность "третьей мировой" между НАТО и Россией
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.