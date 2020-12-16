Президент Белоруссии назвал людей, кто имеет право сказать: "Всё, Лукашенко, ты своё дело сделал"

Во время поездки в Могилёв, которая состоялась 15 декабря, Александр Лукашенко посетил Областную клиническую больницу и пообщался с её сотрудниками. Он попросил людей не верить в огульные обвинения, которые ему предъявляют: мол, конституцию под себя переписывает или вообще сложил руки, всё бросил и ушёл.

"Пока последний омоновец и врач настоящий не скажут: «Всё, Лукашенко, ты своё дело сделал» - до тех пор я буду драться за эту страну", - пообещал президент Белоруссии.

Он назвал своей главной задачей сохранить страну для внуков и заверил, что сделает это.

В Белоруссии несколько месяцев назад начались политические волнения, которые не утихают до сих пор. 9 августа состоялись президентские выборы, на которых, согласно данным ЦИК, победил Александр Лукашенко. Его поддержали 80,1% жителей страны. Оппозиция настаивает, что результаты фальсифицированы, а настоящим, избранным народом президентом является Светлана Тихановская.

Новый срок для Лукашенко уже шестой подряд. Его политические противники считают, что нужно провести конституционную реформу и обеспечить сменяемость власти: один и тот же политик не должен занимать президентское кресло больше двух сроков.