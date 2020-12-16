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Президент Белоруссии назвал людей, кто имеет право сказать: "Всё, Лукашенко, ты своё дело сделал"
16 декабря 2020, 11:00 • 103 • Политика
Президент Белоруссии считает, что страну нужно сохранить уже даже не для детей, а для внуков. И он будет за это "драться". Политик назвал людей, кто имеет право ему сказать: "Всё, Лукашенко, ты своё дело сделал".
Во время поездки в Могилёв, которая состоялась 15 декабря, Александр Лукашенко посетил Областную клиническую больницу и пообщался с её сотрудниками. Он попросил людей не верить в огульные обвинения, которые ему предъявляют: мол, конституцию под себя переписывает или вообще сложил руки, всё бросил и ушёл.
"Пока последний омоновец и врач настоящий не скажут: «Всё, Лукашенко, ты своё дело сделал» - до тех пор я буду драться за эту страну", - пообещал президент Белоруссии.
Он назвал своей главной задачей сохранить страну для внуков и заверил, что сделает это.
В Белоруссии несколько месяцев назад начались политические волнения, которые не утихают до сих пор. 9 августа состоялись президентские выборы, на которых, согласно данным ЦИК, победил Александр Лукашенко. Его поддержали 80,1% жителей страны. Оппозиция настаивает, что результаты фальсифицированы, а настоящим, избранным народом президентом является Светлана Тихановская.
Новый срок для Лукашенко уже шестой подряд. Его политические противники считают, что нужно провести конституционную реформу и обеспечить сменяемость власти: один и тот же политик не должен занимать президентское кресло больше двух сроков.
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