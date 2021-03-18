Президент Белоруссии назначен. Тихановская обратилась к нации

Накануне 17 марта Светлана Тихановская приняла участие в онлайн-слушаниях в комитете по международным отношениям Палаты представителей Конгресса США. Организовал это достаточно комичное действо Билл Китинг, глава подкомитета по Европе, Евразии, энергетике и окружающей среде, усилиями которого тема Белоруссии время от времени появляется в повестке государственных органов в США.

Тупой и ещё тупее

Комичным это явление стало с первых минут по двум причинам: первое – это то, что все участники "слушаний" с американской стороны были представителями Демократической партии с лицами людей, вряд ли понимающих, в каком полушарии вообще находится Белоруссия, второй причиной было невыносимое произношение самой Светланы Тихановской, которая общалась с американцами на уровне "Ландан из зэ кэпитал оф Грейт Бритн", что для дипломированного переводчика английского и немецкого языков, коим является Тихановская, было довольно странно. Впрочем, для Мозырского государственного педагогического университета, который окончила неудавшаяся президентка Белоруссии, это, возможно, норма.

После абсолютно пустого разговора с конгрессменами, которые с озабоченным видом в лучших традициях советских партсобраний заклеймили "кровавый режим" Лукашенко, обратил на себя внимание явный имиджевый рост Тихановской. Из забитой домохозяйки образца 2020 года Светлана превратилась в политика, уверенно рассуждающего о планетарных явлениях. Правда, планетарная глупость домохозяйки никуда не делась. Одно уверение конгрессменов, что белорусы больше всего хотят введения санкций, чтобы сбросить Лукашенко, дорогого стоит.

Так, отвечая на вопрос 70-летней представительницы штата Невада с лицом Мардж Симпсон конгрессмена Дины Тайтус, почему Лукашенко не бережёт людей, выводя их на парады в честь Дня Победы и не вводя карантин в связи в коронавирусом, Светлана в тональности высокого собрания в двух словах заклеймила всё тот же кровавый режим и зачем-то принялась оправдываться за организацию прошлогодних массовых протестных акций, где тоже не особо соблюдался масочно-перчаточно-дистанционный режим. Во время ответа с лица задавшей вопрос Дины Тайтус не сходила фирменная американская улыбка. То ли ей было абсолютно наплевать, что лепечет Тихановская, то ли она так и не поняла знаменитого мозерского произношения лидера белорусской оппозиции, но в конце дежурно пожелала стойкости в свержении Лукашенко.

Голосуй – не голосуй…

На этом политическая активность Тихановской не утихла. Уже на следующий день, 18 марта, она сделала заявление, анонс которого висел на Ютуб-канале Тихановской почти сутки со слоганом "Я семь месяцев работала, чтобы сделать это заявление". "По-президентски" задержав выступление на несколько минут, Тихановская вышла в эфир почему-то в том же платье, в котором накануне выступала перед демократами из Конгресса США.

С места в карьер Тихановская сделала странное заявление: "Семь месяцев я работала с иностранными политиками и организациями, заручилась поддержкой, которой у Беларуси не было за все 26 лет, собрала мощную профессиональную команду. Пришло время воспользоваться этой помощью". После этого вступления президентка объявила "Общенациональное голосование" за начало переговоров по выходу Белоруссии из кризиса при международном посредничестве.

Это, конечно, прекрасно, что бывшая домохозяйка семь месяцев ночами не спала, а "работала с иностранными политиками и организациями", только зачем нужно ещё одно онлайн-голосование, которое очень просто можно дискредитировать с помощью фальсификаций, манипуляций и взломов, осталось неясным.

Сама Тихановская это объясняет тем, что необходима массовость, что придаст её инициативе большую весомость в глазах Запада. Тут нужно отметить, что в популярности среди белорусов Светлане не откажешь. Обращение к нации, длившееся менее 10 минут, смотрело онлайн более 44 тысяч пользователей, что при 40 тысячах подписчиков у канала Тихановской, которые были у неё на канале до этого обращения, очень неплохой результат.

Финал этого обращения опять почему-то вышел не очень серьёзным. Светлана пообещала разработать "пакет решений" по выходу страны из политического кризиса. Почему она и её команда этим не занимались прошедшие семь месяцев – неясно. Тихановская пообещала дать отчёт по результатам голосования к 25 марта, белорусскому празднику День воли. Голосование будет, безусловно, массовым, поскольку уже через три часа после этого обращения количество проголосовавших было более 200 тысяч человек. За что голосуют эти люди, вряд ли ответят они сами, поскольку "пакет решений" будет только разрабатываться с неустановленными сроками исполнения.

Сразу мысль: "А как народ?"

Мой старинный товарищ, проживающий в Минске, всегда отличавшийся здравомыслием и прагматизмом, прошлым летом удивил своей антилукашенковской позицией с одним нелогичным аргументом: "Надоел!". Доводы, как Тихановская вообще будет управлять государством в случае избрания, его не смущали. На все вопросы был один ответ: "Она назначит досрочные честные выборы". И насколько понятно из динамики онлайн-голосования и дальнейшего общения с товарищем, такие настроения очень у многих белорусов.

Но, судя по поведению самой Тихановской на слушаниях в Конгрессе, целому "обращению к нации" и полной уверенности, что она и есть новый лидер Белоруссии, Светлана уже на полном серьёзе считает себя президентом страны. Эксперимент соседних бывших республик, Латвии, Литвы, Эстонии, Молдавии, где женщины-президенты стали нормой, похоже, делается теперь и в Белоруссии.

Что последует за приходом к власти дилетанта? Давайте посмотрим на недалекую историю, в том числе и российскую, когда в 90-е страну "приватизировали" за пять копеек, растащили по частям и не хотят возвращать. Можно уверенно говорить, что с приходом Тихановской ни Россия, ни белорусы никакой пользы не получат. Хватит ли у Александра Лукашенко политической мудрости и решительности пойти на окончательное сближение и объединение с Россией, пока вопрос риторический. Но ответ на него, кажется, совершенно конкретный: это единственный шанс сохранить Белоруссию в целости и сохранности, обеспечить личную безопасность и наконец-то начать объединение Русского народа.