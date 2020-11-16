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Президент Белорусии отверг идею транзита: "Никаких преемников"
16 ноября 2020, 05:00 • 74 • В мире
Лукашенко заявил об отсутствии преемника для передачи власти. По его словам, руководить государством после него будет тот человек, за которого проголосует народ страны.
Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что речи о транзите власти или о преемнике быть не может. В ходе разговора с журналистами он категорично отмахнулся от этой идеи: "Никакого транзита власти!"
Лукашенко подчеркнул, что уйдёт со своего поста "когда надо". При этом управлять государством после него будет тот, кого изберут белорусы.
На вопрос о повторении казахстанского опыта политик чётко заявил: "Нет", отмахнувшись от идеи с преемниками.
"Кого народ изберёт - так и будет. Я поклялся", - заявил он, добавив, что лично он никуда бежать из страны не намерен.
О дальнейших планах он пообещал рассказать на Всебелорусском народном собрании. Однако, уточнил Лукашенко, он не намерен оставлять бразды правления под давлением.
"Бежать я никуда не собираюсь и не убегу", - заметил он.
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