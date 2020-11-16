Президент Белорусии отверг идею транзита: "Никаких преемников"

Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что речи о транзите власти или о преемнике быть не может. В ходе разговора с журналистами он категорично отмахнулся от этой идеи: "Никакого транзита власти!"

Лукашенко подчеркнул, что уйдёт со своего поста "когда надо". При этом управлять государством после него будет тот, кого изберут белорусы.

На вопрос о повторении казахстанского опыта политик чётко заявил: "Нет", отмахнувшись от идеи с преемниками.

"Кого народ изберёт - так и будет. Я поклялся", - заявил он, добавив, что лично он никуда бежать из страны не намерен.

О дальнейших планах он пообещал рассказать на Всебелорусском народном собрании. Однако, уточнил Лукашенко, он не намерен оставлять бразды правления под давлением.

"Бежать я никуда не собираюсь и не убегу", - заметил он.