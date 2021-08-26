Президент Байден: Россия должна разобраться с хакерами, создавшими вирусы-вымогатели

Президент США Джо Байден заявил, что именно власти России должны разбираться с кибератаками, от которых пострадали крупные американские компании.

Президент США серьёзно озабочен кибератаками, от которых в 2021 году пострадали две крупные американские компании. Так, поймавшая вирус-вымогатель Colonial Pipeline, обеспечивающая почти половину поставок топлива на восток США, оставила своих потребителей без продукции. В ту же ловушку угодила и мясоперерабатывающая компания JBS, в результате наблюдались перебои с поставкой говядины по всей стране.

Как считает Джо Байден, правительству России известно, где скрываются преступники.

У меня был саммит с Владимиром Путиным, и я дал понять, что мы ждем, что они привлекут их к ответу, потому что они (российские власти) знают, где они и кто они,

- сказал Байден на совещании по кибербезопасности.

Россия отрицает, что имеет отношения к хакерам, которые создали вирус-вымогатель, и тем более, к кибератакам. В свою очередь российское правительство предлагает совместно бороться с кибер-преступниками. По итогам российско-американского саммита в Женеве стороны провели несколько раундов консультаций на уровне экспертов по информационной безопасности.

Напоминаем, что в июне 2021 года в США атаки вирусов-вымогателей приравняли к терроризму. Был создан специальный отдел в "Белом доме", занимающийся борьбой с вирусами-вымогателями и даже объявлена награда за предоставление информации о хакерах – $10 млн.