Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Талибан"* назвал две страны, которым можно не бояться боевиков
В Казахстане устроили "холодный душ" для русских. И для генералов, и д...
Политические проститутки. Как и почему Россия накажет участников "Крымской ...
В Киеве отдали приказ о подготовке наступления на Донбассе
Главная / Политика

Президент Байден: Россия должна разобраться с хакерами, создавшими вирусы-вымогатели

26 августа 2021, 04:00  •  32 • Политика
Президент США Джо Байден заявил, что именно власти России должны разбираться с кибератаками, от которых пострадали крупные американские компании.
Президент США серьёзно озабочен кибератаками, от которых в 2021 году пострадали две крупные американские компании. Так, поймавшая вирус-вымогатель Colonial Pipeline, обеспечивающая почти половину поставок топлива на восток США, оставила своих потребителей без продукции. В ту же ловушку угодила и мясоперерабатывающая компания JBS, в результате наблюдались перебои с поставкой говядины по всей стране.
Как считает Джо Байден, правительству России известно, где скрываются преступники.
У меня был саммит с Владимиром Путиным, и я дал понять, что мы ждем, что они привлекут их к ответу, потому что они (российские власти) знают, где они и кто они,
- сказал Байден на совещании по кибербезопасности.
Россия отрицает, что имеет отношения к хакерам, которые создали вирус-вымогатель, и тем более, к кибератакам. В свою очередь российское правительство предлагает совместно бороться с кибер-преступниками. По итогам российско-американского саммита в Женеве стороны провели несколько раундов консультаций на уровне экспертов по информационной безопасности.
Напоминаем, что в июне 2021 года в США атаки вирусов-вымогателей приравняли к терроризму. Был создан специальный отдел в "Белом доме", занимающийся борьбой с вирусами-вымогателями и даже объявлена награда за предоставление информации о хакерах – $10 млн.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





32
Источник
Похожие новости
25 августа 2021, 22:30
"Надоели попрошайки": французы ответили на мольбы Украины о вступлении в ЕС
26 августа 2021, 00:20
"Что же случилось, Толя?": Сбежавший на Украину Пашинин теперь просит у русских денег - Колясников
26 августа 2021, 00:20
Украинцы "пропустили" русские рейсы из Кабула. Политолог не скрыл разочарования: "Каша в голове!"
26 августа 2021, 02:10
Стыд и гордость: Как США, Украина и Россия эвакуировали граждан из Афганистана - видео
25 августа 2021, 22:30
Меркель упрекнули за слабую реакцию на попытки России расколоть Европу
26 августа 2021, 00:20
Что скрывается за усилением Швеции в Балтийском море: Эксперт назвал три скрытых мотива
Новости партнеров
 
Выбор дня
26 августа 2021, 00:20
"Что же случилось, Толя?": Сбежавший на Украину Пашинин теперь просит у рус...
26 августа 2021, 00:20
Украинцы "пропустили" русские рейсы из Кабула. Политолог не скрыл разочаров...
26 августа 2021, 02:10
Стыд и гордость: Как США, Украина и Россия эвакуировали граждан из Афганистана - виде...
26 августа 2021, 00:20
Что скрывается за усилением Швеции в Балтийском море: Эксперт назвал три скрытых моти...
26 августа 2021, 00:20
В Австрии впервые подняли российский триколор над ведомством канцлера
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
21 августа 2021, 02:05
Брошенные Украиной бойцы в Афганистане назвались русскими
21 августа 2021, 09:25
"Русские великаны-обжоры обгоняют!": Американские генералы кричат и плачут
19 августа 2021, 21:30
В годовщину "отравления" представитель ОЗХО выдала признание о Навальном
22 августа 2021, 15:40
Чемпионка ОИ отказалась от гражданства Украины: "Спасибо"
24 августа 2021, 18:05
Британского режиссёра Терри Гиллиама в Одессе избили до полусмерти
20 августа 2021, 06:40
Вопрос о "Северном потоке - 2" заставил Зеленского замолчать: "Пожал плечами и улыбнулся"
20 августа 2021, 07:35
«На псячей мове не общаюсь»: Украинский чемпион негативно высказался об украинском языке
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.