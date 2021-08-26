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Президент Байден: Россия должна разобраться с хакерами, создавшими вирусы-вымогатели
26 августа 2021, 04:00 • 32 • Политика
Президент США Джо Байден заявил, что именно власти России должны разбираться с кибератаками, от которых пострадали крупные американские компании.
Президент США серьёзно озабочен кибератаками, от которых в 2021 году пострадали две крупные американские компании. Так, поймавшая вирус-вымогатель Colonial Pipeline, обеспечивающая почти половину поставок топлива на восток США, оставила своих потребителей без продукции. В ту же ловушку угодила и мясоперерабатывающая компания JBS, в результате наблюдались перебои с поставкой говядины по всей стране.
Как считает Джо Байден, правительству России известно, где скрываются преступники.
- сказал Байден на совещании по кибербезопасности.
Россия отрицает, что имеет отношения к хакерам, которые создали вирус-вымогатель, и тем более, к кибератакам. В свою очередь российское правительство предлагает совместно бороться с кибер-преступниками. По итогам российско-американского саммита в Женеве стороны провели несколько раундов консультаций на уровне экспертов по информационной безопасности.
Напоминаем, что в июне 2021 года в США атаки вирусов-вымогателей приравняли к терроризму. Был создан специальный отдел в "Белом доме", занимающийся борьбой с вирусами-вымогателями и даже объявлена награда за предоставление информации о хакерах – $10 млн.
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