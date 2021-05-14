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Президент Байден не станет смотреть в глаза президенту Путину

14 мая 2021, 00:50  •  24 • Война
Как могут вытоптать литовскую клумбу
Роберт Гилкрист, руководитель американской дипломатической миссии в Литве, 7 мая в интервью местной прессе заявил: «Не думаю, что президент Байден намерен смотреть в глаза президенту Путину».
Имеется в виду, что во время встречи Джорджа Буша-младшего и Владимира Путина в июне 2001 года в Любляне американский президент, по его словам, «заглянул в глаза» Путину, «ощутил его душу» и увидел в нём «прямого и достойного доверия человека». Правда, потом американец уже сомневался, что в России «всё в порядке».
Президент США Дж. Буш-мл. Фото: newizv.ru
46-й президент Джозеф Байден не сомневается: не всё в порядке. Тем не менее, по словам Гилкриста, «пространство для диалога есть, работа с РФ продолжится ради возможного прогресса».
Американский дипломат дал понять, что Вашингтон приветствует жёсткий настрой Литвы по адресу России и призвал продолжать смотреть на Москву «широко открытыми глазами». У Америки есть свои «красные линии», подчеркнул посол для местной публики, и одной из них являются безопасность и суверенитет Литвы, её защита от агрессивных соседей.
Американские военные в Вильнюсе. Фото: 4esnok.by
Что за 30 лет США сделали для защиты Литвы «от агрессивных соседей»? В первые 25 – ничего, а в 2014 году Вашингтон выделил Вильнюсу 200 млн евро на закупку оружия и техники, обучение военнослужащих и совершенствование военной инфраструктуры. В местечке Мумайчяй в Шяуляйском районе были оборудованы склады оружия и техники для американских сил специального назначения, которые регулярно прибывают, но никто в Литве не знает, в каких количествах и с какими задачами.
Пентагон разместил в окрестностях райцентра Мариямполе отдельный батальон военной логистики, обслуживающий нужды диверсионных групп и подразделений быстрого реагирования. Их боевая учеба не афишируется, но в Литве уже созданы две американские военные базы.
Спросите, почему никто в Литве не знает, чем занимаются в республике американские военные? Потому что земля Девы Марии превратилась для янки в один большой полигон. Американцам предоставили особый статус, охраняемый специальным договором. Министр обороны Раймундас Кароблис и посол США Энн Холл договорились о карт-бланше для американцев. Даже если американский военный в служебное время совершит уголовное преступление, его не признают виновным. Уголовное дело будут рассматривать в Америке и меру наказания тоже определят там.
Войска НАТО уже у российских границ
Документ о сотрудничестве в сфере обороны освобождает американцев от налогов, пошлин и подобных платежей, определяет порядок использования Вооружёнными силами США инфраструктуры литовской армии, порядок прибытия посланцев Пентагона и порядок признания Литвой регистрационных документов транспортных средств, прав автоводителя и любых других профессиональных лицензий. США со своей стороны не обязуются ничем, кроме соблюдения правил дорожного движения, воздушного и морского сообщения. Вашингтон рассматривают подобные договоры как нечто само собой разумеющееся. Интересы страны пребывания военными за Атлантикой не учитываются.
Литовский Шяуляй с его советским военным аэродромом с 2004 года стал базой для международной воздушно-полицейской миссии с задачей отслеживать полёты российской авиации у восточных границ альянса.
Вслед за воздушной полицией открыли Центр энергетической безопасности НАТО, в котором проходят службу 32 человека из 11 государств-союзников.
В 2015 году в Вильнюсе появился штаб по интеграции сил НАТО, координирующий передислокацию союзников в Литву и по её территории. Первостепенное внимание штабисты уделяют силам быстрого реагирования. Параллельно в Каунасе (аэродром Кармелава) начал функционировать центр контроля воздушного пространства. Вместе с литовцами его обслуживают военнослужащие из Латвии и Эстонии.
С 2017 года в гарнизоне Рукла стоит лагерем международный ударный батальон НАТО численностью в 1 тыс. человек с танками и бронетранспортерами. Командуют подразделением немцы. Бундесвер направляет в Литву львиную часть личного состава, 500 человек. По 240 солдат и сержантов командируют Нидерланды и Чехия, из Норвегии прибывают 20, из Бельгии – 1, Исландия присылает одного гражданского служащего. Кстати, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, будучи министром обороны ФРГ, обещала 110 млн евро на развитие гарнизона Рукла и расположенных рядом полигонов; новый немецкий министр обороны от этих планов не отказывается.
При этом Литва закупает ракеты малой и средней дальности, хотя замахнуться на реактивные системы большей дальности не может. Вильнюс хочет, чтобы такое оружие развернули союзники, но те оттягивают решение, которое нарушит равновесие сил в регионе. Поэтому не решаются в пользу Литвы и вопросы размещения сил и средств ПВО, танковых частей, а также увеличения эскадры боевых кораблей в Балтийском море.
Венчает пирамиду желаний испуганного «российской угрозой» Вильнюса идея «военного Шенгена», который позволил бы воякам из европейских стран появляться на литовской земле с минимальными формальностями.
Литовские генералы и политики верят в безусловную силу статьи № 5 договора о Североатлантическом альянсе, которая гласит: «Членство в НАТО накладывает обязательство вступить в войну, если любая другая страна будет атакована». «Если Россия продолжит угрожать США или кому-нибудь из наших союзников, она дождётся определённых действий», – заверяет младших братьев посол Гилкрист.
Однако это на бумаге и на словах. А на деле позиция Белого дома такова: американские войска не должны защищать крошечные страны, как об этом сказал президент Дональд Трамп. Его четыре месяца, как нет в Овальном кабинете, но преемник от слов предшественника не отказался.
Военный эксперт полковник Виктор Баранец. Фото: 4esnok.by
Главное, что отсюда следует: чем больше военных баз, штабов, командных и управленческих центров, складов оружия, техники и боеприпасов в Литве, тем более она уязвима в военном отношении. «Координаты названных целей давно введены в боевые головки ракет», – считает российский военный аналитик Виктор Баранец. А сенатор Франц Клинцевич добавляет: «Встретятся два рыцаря и вытопчут эту клумбу». Увы, милитаристы из Вильнюса даже не предполагают такого.
Заглавное фото: REUTERS/Ints Kalnins
Дмитрий ПЕРЦЕВ

Фонд Стратегической Культуры

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