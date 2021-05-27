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Президент Байден диагностировал в США эпидемию "вооруженного насилия"
27 мая 2021, 04:10 • 45 • Политика
Президент США Джозеф Байден обратился к конгрессу после очередной стрельбы с большим количеством жертв в Калифорнии.
Президент США Джозеф Байден заявил в обращении к конгрессу, что США настигла новая эпидемия "вооруженного насилия".
Об этом глава Белого дома сказал после очередной кровавой стрельбы в США, когда не менее восьми человек погибли после перестрелки у депо в городе Сан-Хосе в Калифорнии. Известно, что нападавший был застрелен полицией.
Байден призвал конгресс к немедленным действиям для борьбы с данной "эпидемией". Президент распорядился приспустить флаги в память о погибших, передает РИА Новости.
- говорится в обращении американского лидера.
В США развернулось массовое движение за запрет на свободное распространение оружия.
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