Президент Байден диагностировал в США эпидемию "вооруженного насилия"

Президент США Джозеф Байден обратился к конгрессу после очередной стрельбы с большим количеством жертв в Калифорнии.

Президент США Джозеф Байден заявил в обращении к конгрессу, что США настигла новая эпидемия "вооруженного насилия".

Об этом глава Белого дома сказал после очередной кровавой стрельбы в США, когда не менее восьми человек погибли после перестрелки у депо в городе Сан-Хосе в Калифорнии. Известно, что нападавший был застрелен полицией.

Байден призвал конгресс к немедленным действиям для борьбы с данной "эпидемией". Президент распорядился приспустить флаги в память о погибших, передает РИА Новости.

(Флаги приходится приспускать) всего через несколько недель после того, как я сделал это после массовой стрельбы на курортах в Атланте; в продуктовом магазине в Боулдере, в Колорадо; в доме в Рок-Хилле, Южная Каролина; и в офисе FedEx в Индианаполисе, в Индиане

- говорится в обращении американского лидера.

В США развернулось массовое движение за запрет на свободное распространение оружия.