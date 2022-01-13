Президент Азербайджана заявил о потерях Армении после перестрелки: Данные Минобороны

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подсчитал потери Армении из-за перестрелки 11 января.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что в ходе перестрелки военных на границе с Арменией погибло не менее восьми военнослужащих с армянской стороны.

Новое обострение на границе Армении и Азербайджана произошло 11 января. В Минобороны Азербайджана ранее заявили о гибели своего солдата в результате обстрела.

"По данным, которые я получил от министра обороны, от шести до восьми военнослужащих вражеской стороны были уничтожены и многие ранены", - заявил Алиев. Он подчеркнул, что перестрелка произошла не в зоне ответственности миротворцев России.

В Минобороны Армении обвинили армию Азербайджана в использовании беспилотников и артиллерии, из-за обстрелов ранения получили три армянских солдата.

Баку отверг обвинения Еревана.