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Президент Азербайджана выступил на совбезе

13 июля 2020, 23:00  •  112 • Война
Азербайджанская сторона отметила, что армянские военные устроили артиллерийский обстрел их позиций. «Ответным огнем противник был отброшен назад», - сообщило ведомство.
В результате боестолкновения погибли трое азербайджанских военнослужащих, еще четверо получили ранения. Армянская сторона при этом объявила о том, что это азербайджанские военные нарушили режим прекращения огня. В частности, Ереван обвинил Баку также обвинили в попытке захватить собственный пост на обычном «уазике» средь бела дня.
Наутро президент Азербайджана Ильхам созвал заседание Совета безопасности страны. Большая часть его часть прошла в закрытом для прессы формате.
В своей речи, открывая заседание Совбеза, глава азербайджанского государства обвинил Армению уже не в первой подобной провокации, причем, именно на государственной границе.
Алиев отметил случаи за последние месяцы: «В результате этих военных провокаций погибли наши военнослужащие, а также гражданские лица. Вчера днем в результате их очередной провокации погибли несколько наших военнослужащих. Неожиданно наш военный пост подвергся артиллерийскому обстрелу, и в результате этого грязного деяния погибли и получили ранения наши военнослужащие».
Азербайджанский лидер заявил, что убитые военнослужащие были отомщены, а армянским солдатам ни на сантиметр не удалось проникнуть на азербайджанскую землю.
Всю полноту ответственности за происходящее президент Азербайджана возложил на армянское руководство, обвинив власти Армении в двуличии.
«С одной стороны, оно обращается к международной общественности и просит помощи для укрепления режима прекращения огня на линии соприкосновения войск Армении и Азербайджана, с другой, совершая военные провокации, стремится напасть на территорию Азербайджана, захватить наши позиции, подвергает обстрелу гражданское население, наши села», - заявил Алиев.
И действительно: премьер-министр Армении Никол Пашинян в понедельник в ходе внеочередного заседания правительства заявил, что международные партнеры Армении уведомлены об эскалации на армяно-азербайджанской границе. «Мы с ночи находимся на связи с нашими международными партнерами и оповестили их о ситуации и продолжаем эти сообщения», - сказал он.
В свою очередь министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян сообщил, что со вчерашнего дня находится на постоянной связи с странами сопредседателями Минской группы ОБСЕ и личным представителем действующего председателя ОБСЕ. «Параллельно с этим находимся на связи с генеральным секретарем ОДКБ и странами-участницами соглашения», - сказал он.
Алиев заявил, что на территорию, где все произошло, будут приглашены военные представители зарубежных стран. «Чтобы они увидели, кто совершил эту военную провокацию. Увидели, что произошло в результате этой военной провокации и кто несет ответственность за обострение ситуации», - заявил Ильхам Алиев, отметив, что зарубежные представители будут приглашены так скоро, как позволит оперативная обстановка.
Президент Азербайджана остановился и на мотивах, толкнувших, по его мнению, армянские власти на нарушение режима прекращения огня.
По словам азербайджанского лидера, причина - господствующий в настоящее время в Армении хаос и приближение ситуации к кризисной отметке. «Все уже понимают, что обещанное «процветание» - это грезы, ложь. Конечно, сообщение официальных органов Армении в связи со вчерашним инцидентом - очередной признак лжи. В этом сообщении они пытаются свалить ответственность на Азербайджан, в то время как для этого нет никаких оснований, и,еще раз хочу сказать, - все независимые эксперты могут подтвердить это, - без всяких на то оснований по нашему военному посту был нанесен артиллерийский удар» - подчеркнул Алиев.
Он отметил, что и впредь противник будет получать адекватный ответ на все подобные провакоционные действия, пообещав использовать все имеющиеся возможности. Если с территории Армении осуществляется обстрел азербайджанских позиций, азербайджанских сел, то мы, естественно, будем давать и даем адекватный ответ, заявил азербайджанский лидер.
Уже ближе к вечеру в понедельник Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с главами МИД Армении и Азербайджана призвал немедленно прекратить огонь на армяно-азербайджанской границе.
Помимо этого, министр в разговоре с зарубежными коллегами подчеркнул, что Россия продолжит выполнять посредническую миссию в контактах с Баку и Ереваном как в своем национальном качестве, так и в рамках сопредседательства в Минской группе ОБСЕ.

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