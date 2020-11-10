Президент Азербайджана принес России извинения за инцидент с Ми-24

Фото: МЧС Республики Армения/ТАСС

Баку предложил выплатить денежную компенсацию

Глава Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в телефонном диалоге с президентом РФ Владимиром Путиным извинился перед российской стороной за инцидент с Ми-24, атакованным вне зоны военных действий в воздухе над Арменией. Азербайджанский лидер заявил, что судно было сбито по ошибке. Также Баку сообщил о готовности выплатить необходимые компенсации.

О крушении вертолета сообщалось 9 ноября. Известно, что двое членов экипажа скончались на месте трагедии, одного человека госпитализировали. Согласно приведенным данным, машина подверглась атаке ПЗРК со стороны Нахичевани.

В пресс-службе Алиева заявили, что ВС Азербайджана решили, что речь идет об армянском военном борте, так как момент инцидента произошел в ночное время суток.

Также президент Армении выразил соболезнования семьям погибших, пожелав выздоровления оставшемуся в живых члену экипажа. Алиев добавил, что компетентные ведомства республики уже возбудили уголовное делопроизводство по факту произошедшего.

Российский лидер, в свою очередь, выразил азербайджнскому коллеге благодарность за звонок, отметив, что такого рода инциденты недопустимы. Москва и Баку также пришли к общему согласию в недопущении подобных инцидентов в будущем, передает РИА "Новости".

В МИД РФ позитивно оценили признание вины со стороны Баку. В ведомстве также отметили готовность Азербайджана расследовать произошедший инцидент.

Извинения российской стороне ранее принес МИД Азербайджана.



