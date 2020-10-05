Президент Азербайджана обратился к нации: "Джебраил и 9 деревень были освобождены"

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выступил с обращением к нации. Глава страны уже объявил о том, что азербайджанские войска взяли город Джебраил и девять окрестных деревень в Карабахе.

Ранее информация о взятии Джебраила и расположенных рядом населённых пунктов была опубликована на странице азербайджанского лидера в Twitter. В ответ представитель Минобороны Армении написал в Facebook, что информация не соответствует действительности.

Сегодня город Джебраил и девять деревень были освобождены от оккупации, - заявил Алиев в обращении к народу Азербайджана.

Он добавил, обращаясь уже к беженцам и вынужденным переселенцам из других районов, что все оккупированные районы будут освобождены.