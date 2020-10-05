|
Президент Азербайджана обратился к нации: "Джебраил и 9 деревень были освобождены"
05 октября 2020, 08:05 • 123 • Политика
Глава Азербайджана Ильхам Алиев объявил об "освобождении" города Джебраил и девяти деревень во время обращения к нации.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев выступил с обращением к нации. Глава страны уже объявил о том, что азербайджанские войска взяли город Джебраил и девять окрестных деревень в Карабахе.
Ранее информация о взятии Джебраила и расположенных рядом населённых пунктов была опубликована на странице азербайджанского лидера в Twitter. В ответ представитель Минобороны Армении написал в Facebook, что информация не соответствует действительности.
Он добавил, обращаясь уже к беженцам и вынужденным переселенцам из других районов, что все оккупированные районы будут освобождены.
123
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
29 сентября 2020, 02:40
|
04 октября 2020, 17:25
|
28 сентября 2020, 12:55
|
03 октября 2020, 14:50
|
02 октября 2020, 04:00
|
04 октября 2020, 08:15
|
02 октября 2020, 23:15