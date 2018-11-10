Президент Австрии заявил о «доскональном расследовании шпионажа»

Президент Австрии Александер Ван дер Беллен призвал провести доскональное расследование в деле бывшего полковника Вооруженных сил страны, подозреваемого в шпионаже в пользу России.

В частности, он отметил, что шпионаж неприемлем.

«Это дело должно быть досконально расследовано», - цитирует Ван дер Беллена газета Österreich.

Напомним, накануне канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что бывший австрийский полковник является подозреваемым в шпионаже. По версии следствия, он якобы 20 лет вел разведывательную деятельность в пользу России.

В связи с этим инцидентом глава австрийского МИД Карин Кнайсль отменила свой предстоящий визит в Россию. Министр иностранных дел Сергей Лавров отметил, что неприятно удивлен этими сообщениями со шпионажем.

Отметим, что австрийский посол накануне был вызван в российский МИД. Также российская сторона указала, что ни одного доказательства не было представлено в связи со шпионским скандалом.