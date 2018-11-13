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Президент Австрии попросил не торопиться в деле "русского шпиона"

13 ноября 2018, 06:39  •  87 • Политика
Президент Австрии Александре Ван дер Беллен призывает не ждать моментальных итогов расследования, которое ведется в стране по поводу «русского шпиона». По данным политика новые данные в отношении военного, которого обвиняют в сотрудничества с разведкой России станут известны через несколько недель.
Ван дер Беллен подчеркнул, что в настоящий момент власти заняты изучением вопроса о том, какие все-таки данные военный мог передать России, если, конечно, он вообще какие-либо данный передавал.
Напомним, что по данным австрийских СМИ Австрия получила информацию о военном, который сотрудничает с разведкой России от британских спецслужб. По одной из версий Британия целенаправленно «слила» такую информацию, возмущенная мягкой позицией Австрии по отношению к России.
Слова президента Австрии Александра Ван дер Беллена передает РИА Новости.

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