Президент Австрии попросил не торопиться в деле "русского шпиона"

Президент Австрии Александре Ван дер Беллен призывает не ждать моментальных итогов расследования, которое ведется в стране по поводу «русского шпиона». По данным политика новые данные в отношении военного, которого обвиняют в сотрудничества с разведкой России станут известны через несколько недель.

Ван дер Беллен подчеркнул, что в настоящий момент власти заняты изучением вопроса о том, какие все-таки данные военный мог передать России, если, конечно, он вообще какие-либо данный передавал.

Напомним, что по данным австрийских СМИ Австрия получила информацию о военном, который сотрудничает с разведкой России от британских спецслужб. По одной из версий Британия целенаправленно «слила» такую информацию, возмущенная мягкой позицией Австрии по отношению к России.

Слова президента Австрии Александра Ван дер Беллена передает РИА Новости.