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Президент Австрии отправил в отставку правительство Курца, разрушив 74-летнее равновесие
28 мая 2019, 13:54 • 46 • Политика
Президент Австрии Александр Ван дер Беллен реализовал решение об отставке правительства Курца, анонсированное ранее. Фактически он разрушил 74-летнее равновесие, поскольку сама по себе отставка канцлера таким жестким путем не отмечалась именно в течение этого времени в Австрии.
Накануне президент Австрии Ван дер Беллен объявил дату отставки правительства Себастьяна Курца. Сегодня уже принятое решение было реализовано.
"Вице-канцлера Хартвига Лёгера в рамках этого процесса я наделю полномочиями по руководству ведомством федерального канцлера и председательством над временным правительством", - добавлял президент.
Напомним, парламент Австрии впервые за последние 74 года пошел на беспрецедентный шаг, сместив с поста канцлера Себастьяна Курца. Решение Национального совета страны, который вынес вотум недоверия правительству и канцлеру страны, было поддержано 120 депутатами парламента.
Политический кризис в Австрии произошёл после публикации видеозаписи с Ибицы, где лидер Австрийской партии свободы (АПС) Хайнц-Кристиан Штрахе и его помощник Йоханн Гуденус якобы провели переговоры с родственницей "российского олигарха", заинтересованной в покупке пакета акций газеты Kronen Zeitung. В обмен она обещала помочь на выборах в октябре 2018 года. Доказать происхождение этой родственницы так и не удалось. Однако политический скандал уже был спровоцирован.
После этого Себастьян Курц объявил об увольнении главы МВД Герберта Кикля, в результате чего развалилась правящая коалиция, а представители АПС в кабмине освободили свои посты. Оппозиция решила нанести ответный удар при помощи вотума недоверия.
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