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Президент Армении подал в отставку. Названа причина решения

23 января 2022, 21:10  •  221 • Политика
Президент Армении подал в отставку, соответствующее заявление опубликовано на сайте армянского лидера.
Президент Армении Армен Саркисян принял решение об уходе с должности. Лидер подал в отставку. В своём заявлении Саркисян напоминает о миссии, которую он разделил в далёких 1990-х: "народ получил широчайшие возможности для создания собственного независимого государства". В то же время политик отмечает, что ещё с 2018 года ситуация в стране изменилась.
Внутренний раскол нарастал. И по большому счёту должность можно было оставить ещё тогда. И, вероятно, многие могут задать вопрос, почему Саркисян этого не сделал, говорится в заявлении. Решение на тот момент президент объяснил взятой на себя ответственностью: "я был обязан сделать всё, что в моих силах, чтобы избежать дальнейшего углубления внутреннего раскола".
Теперь же Армения живёт в уникальной реальности, где президент не может влиять на вопросы войны или мира. Возможности президента стали не преимуществом для государства, а угрозой со стороны различных политических групп, пояснил политик:
Это реальность, в которой мир находится в зоне постоянной турбулентности, а у президента нет конституционного инструмента, чтобы помочь своей стране.
В этой связи Саркисян принял решение сложить с себя полномочия. Президент подчёркивает, что это не эмоциональный порыв, а взвешенная тактика. Больше деталей - на официальном сайте президента страны, а также в новостной ленте редакции "Царьград. Армения".

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